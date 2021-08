El pitoniso Joe Biden fue interpelado por los periodistas cuando aceleraba el abandono de las tropas norteamericanas de Afganistán, sobre si era posible que los talibanes recuperasen el país. Conocer, Joe dijo: "Es poco probable que los talibanes dominen todo el país".

Y luego argumentó: "Las tropas afganas suman 300.000 efectivos, bien equipados, como cualquier ejército del mundo, con su propia fuerza área. Frente a ellos, solo hay 75.000 talibanes", con una lógica incontrastable.

En la misma conferencia de prensa los periodistas le recordaban que los servicios de inteligencia estadounidenses no tenían tanta confianza en el gobierno afgano, pero el presidente desmentía esa afirmación. "Eso no es verdad. No han llegado a esa conclusión. El gobierno tiene capacidad de mantenerse en pie", desmintió firmemente Biden.

Y remató: "Los talibanes no son comparables al ejército norvietnamita. No veremos evacuados en helicóptero desde el tejado de la embajada estadounidense en Kabul", sentenció, sabio.