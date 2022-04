El gigante tecnológico firmó contratos para 38 lanzamientos con United Launch Alliance (ULA), una empresa conjunta de Boeing y Lockheed Martin ; 18 lanzamientos con la empresa europea Arianespace; y 12 lanzamientos con Blue Origin, con una opción para hasta 15 lanzamientos adicionales con la empresa privada propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos .

El Proyecto Kuiper es el plan de Amazon para construir una red de 3236 satélites en órbita terrestre baja, para proporcionar Internet de alta velocidad a cualquier parte del mundo. En 2020, la FCC autorizó el sistema de Amazon, que la compañía ha dicho que “invertirá más de $ 10 mil millones” para construir.

Amazon está listo para comenzar a probar un par de prototipos de satélites Kuiper con un lanzamiento programado para fines de este año, el lanzamiento en el cohete RS1 de ABL Space , antes de pasar al lanzamiento de satélites operativos. Aunque Amazon no ha dicho cuándo comenzará la campaña de lanzamiento de Kuiper, las normas de la FCC exigen que la empresa despliegue la mitad de sus satélites planificados en un plazo de seis años, lo que significa unos 1600 en órbita para julio de 2026.

“Todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero el equipo ha seguido alcanzando un hito tras otro en todos los aspectos de nuestro sistema satelital. Estos acuerdos de lanzamiento reflejan nuestro increíble compromiso y confianza en el Proyecto Kuiper”, DaveLimp, vicepresidente senior de dispositivos de Amazon. y servicios, dijo en un comunicado.

ULA utilizará sus cohetes Vulcan para los 38 lanzamientos de Kuiper, además de los nueve lanzamientos de cohetes Atlas V para Kuiper que Amazon compró el año pasado . El cohete Vulcan de ULA aún no se ha lanzado, pero su misión de debut está programada para finales de este año. Si bien ULA no ha revelado el precio base de un lanzamiento de Vulcan, el gobierno de EE. UU. compró lanzamientos en el cohete por alrededor de $ 112 millones cada uno.

Arianespace volará sus 18 misiones Kuiper en sus próximos cohetes Ariane 6, que también debutarán a finales de este año. El fabricante de cohetes europeo tampoco ha especificado la estructura de precios de Ariane 6, pero ha dicho anteriormente que apuntaba a un precio base de 77 millones de dólares por lanzamiento.

Blue Origin utilizará sus cohetes New Glenn para volar las 12 misiones Kuiper que albergará. Si bien Blue Origin actualmente no tiene una fecha objetivo oficial para el primer lanzamiento de New Glenn, informó anteriormente que se espera que el cohete debute en 2024 o más tarde . La compañía no ha revelado públicamente el precio de los lanzamientos de New Glenn, pero una estimación de Arianespace hace dos años situó el cohete Blue Origin en 68 millones de dólares por lanzamiento. Si bien ambas empresas fueron fundadas por Bezos, Blue Origin está separada de Amazon.

En total, los contratos de lanzamiento de Kuiper de Amazon valen fácilmente miles de millones de dólares, aunque no está claro qué impacto tendrían las ofertas competitivas y los posibles descuentos por pedidos al por mayor en el precio general. Las cuatro compañías se negaron a comentar sobre el costo.

Notablemente ausente de la nómina de lanzamiento de Amazon está la compañía estadounidense de cohetes más activa: SpaceX de Elon Musk . Pero, incluso con la promesa de Musk de lanzar competidores, Amazon y SpaceX se han enfrentado durante mucho tiempo frente a los reguladores federales sobre sus respectivas redes de Internet satelital ,Kuiper y Starlink.

SpaceX ha establecido una ventaja considerable sobre Amazon en la carrera por proporcionar Internet desde el espacio, ya que hasta ahora ha lanzado unos 2000 satélites Starlink, que atienden a unos 250.000 suscriptores en total .

Pero Amazon está apostando por su huella global para cerrar esa brecha. La compañía dice que la red de Kuiper “aprovechará la huella global de logística y operaciones de Amazon, así como la red e infraestructura de Amazon Web Services (AWS)”.

Amazon también tiene una ventaja para abordar un obstáculo clave para una Internet satelital asequible: las antenas que los clientes necesitan para conectarse. Amazon ha promocionado su “experiencia en la producción de dispositivos y servicios de bajo costo como Echo y Kindle” para que el precio del servicio sea “accesible”.

Amazon aún tiene que dar mucha información sobre los satélites Kuiper, como masa o potencia, y no especificó la cantidad de satélites que se lanzan en cada cohete. Pero es probable que el diseño de la compañía esté cerca de estar terminado, si es que aún no lo está, ya que Amazon anunció que está trabajando con la compañía suiza Beyond Gravity para construir dispensadores satelitales para desplegar la nave espacial Kuiper.