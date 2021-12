Los crímenes de Ghislaine Maxwell fueron incluso peores que los del depredador sexual Jeffrey Epstein por el que traficaba niñas. Ella usó su capacidad para ganarse la confianza de las menores para arrastrarlas a un mundo de abuso, dijo una presunta víctima.

Virginia Giuffre, quien afirma que fue traficada por el novio de Maxwell, Jeffrey Epstein, pero que no dio testimonio en el caso que concluyó el miércoles , dijo que Maxwell y Epstein habían tomado una parte de su infancia que ella nunca podría recuperar.

"He estado soñando con este día durante los últimos 10 años, sin saber que iba a llegar", dijo a The Cut de la revista New York. "Es una emoción agridulce porque he estado luchando durante tanto tiempo".

Maxwell fue condenada por cargos de tráfico sexual que conllevan una sentencia de prisión total de hasta 65 años. Epstein, el abusador sexual infantil condenado en cuyo nombre actuó, se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba el juicio por acusaciones de delitos sexuales contra cientos de niñas.

Giuffre dijo que parte del patrón del abuso perpetrado por Epstein y Maxwell fue la mezcla de encanto y poder que podían ejercer. Epstein tenía amigos poderosos, como el príncipe Andrew , a quien también acusa de abuso sexual, y podía convencer a las niñas de que él era el "dueño" del departamento de policía local, dijo. Pero Maxwell fue capaz de explotar sus debilidades para atraerlos.

Dijo que Maxwell ganó su confianza prometiendo ayudarla a lograr su sueño de convertirse en masajista si llegaba a trabajar para Epstein. En cambio, dijo, fue el comienzo de su terrible experiencia en sus manos.

Ella le dijo al Cut que Maxwell usó sus “habilidades femeninas para hacerme sentir cómoda”, y agregó: “El engaño duele aún más porque caí ingenuamente en su trampa. Quiero decir, ella está preparada. Ella se ve sofisticada. No me levantó los pelos de la nuca ".

Por otra parte, Giuffre dijo que Maxwell la había visto leyendo un libro sobre terapia de masajes y, armado con ese conocimiento, pudo ganarse su confianza.

“Lo que pasa con los depredadores es que buscan a los vulnerables, descubren lo que quieren y les prometen un sueño. Así es como funcionan. Las jaulas y cadenas vienen en diferentes formas y tamaños. No estaba atado a un radiador ni nada, como has visto en las películas. Mis grilletes eran la riqueza de Epstein y Ghislaine y las personas poderosas que conocían ".

Ella llamó a Maxwell el "mano derecha del diablo", y agregó: "Ella es definitivamente peor que Epstein. Ella usó ese encanto, ese ingenio, esa sonrisa para parecer alguien en quien quieres confiar ... Ella es peor para mí, más malvada que Epstein. Lo que Ghislaine nos hizo a muchos de nosotros es imperdonable ".

Los veredictos de culpabilidad del miércoles demostraron que "no importa qué tan rico o conectado esté, aún puede ser considerado responsable", dijo.

Un abogado que representa a 20 personas que han acusado a Epstein y Maxwell dijo que los veredictos eran una advertencia a los depredadores sexuales de que sus crímenes serían castigados.

“Esto envía un mensaje a otros depredadores sexuales y a aquellos que conspirarían para traficar sexualmente con niñas menores de edad de que esto se tomará muy en serio, se pueden presentar cargos en su contra, puede ser procesado y puede terminar siendo sentenciado a prisión por el resto de su vida, como puede ser el caso de la señorita Maxwell ”, dijo Gloria Allred a los medios

“Tenga cuidado y no conspire ni se convierta en un depredador sexual, porque las niñas menores de edad son muy vulnerables. Son fáciles de aprovechar y se toman muy en serio cuando son atacados por adultos que saben más ".

El duque de York, el segundo hijo de la reina, se enfrenta a una demanda civil presentada por Giuffre en los Estados Unidos por reclamos, que él niega con vehemencia, de que tuvo relaciones sexuales con ella cuando Epstein la traficaba sexualmente cuando tenía 17 años. . Allred dijo que ahora se trata de tener que "esperar y ver" si el caso llega a juicio.

Lisa Bloom, una abogada estadounidense que también representa a varios de los sobrevivientes de Epstein, dijo que Andrew debería estar "temblando en sus botas" después de los veredictos del miércoles.

Ella le dijo a Mail Online: “Porque esto demuestra que un jurado está dispuesto a emitir un veredicto de culpabilidad incluso si los acusadores no son perfectos, como ningún ser humano lo es. Incluso si había motivos para el contrainterrogatorio, que los había, analizaron la esencia de la historia y descubrieron que Ghislaine Maxwell era culpable de tráfico sexual ".