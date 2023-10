ARIES

AMOR: Mantener tus relaciones amorosas estables, dependerá de cuánto puedas controlar tu estado de ánimo, Aries. Desde hace algún tiempo que estás muy irascible y eso ha modificado mucho la forma en la que te comunicabas y te comportabas con tu pareja. La persona que amas está comenzado a tenerte miedo porque no sabe cuándo explotarás. Los astros te aconsejan que busquen ayuda médica o terapéutica para poder controlar de una forma más efectiva tus nervios.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy riesgosa. Años atrás te asociaste con otra empresa para hacer crecer a tu actividad productiva. Durante algún tiempo todo fue muy bien pero desde hace unos meses la actividad ha entrado en crisis y tu negocio está empezando a registrar pérdidas. Los astros te aconsejan que consideres la posibilidad de disolver dicha sociedad porque ya no te reportará ningún beneficio.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana deberán aprender a ser más pacientes. Eres muy ambicioso y estás dispuesto a trabajar muy duro para alcanzar tus metas profesionales. Sin embargo, los astros te aconsejan que trabajes para aumentar tu resistencia al fracaso. Las cosas no siempre van a salir como tú lo esperas. Actúa con madurez y aprende que las cosas pasarán cuando tengan que pasar y no cuando tú lo quieras.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo recibirán durante los próximos días, importantes invitaciones para asistir a seminarios, conferencias y cursos. En dichos eventos conocerán a gente que los ayudará a conocerse más y a determinar con mayor claridad qué quieren para sus vidas.

NÚMERO AFORTUNADO: 01

TAURO

AMOR: Las decisiones que se venían postergando serán las que finalmente tomes esta semana, Tauro. Tu relación sentimental se ha transformado en un callejón sin salida, sabes perfectamente que ya no estás enamorado de tu pareja y has intentado en varias ocasiones hablar con él o con ella y explicarle que lo que existía entre ustedes se terminó. No obstante, tu pareja se niega a escucharte y siempre termina convenciéndote de que podrán superar la crisis. Sin embargo, durante los próximos días tomarás valor y terminarás una relación que no te hace feliz.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy estresante. Necesitabas modernizar tu actividad productiva y para hacerlo necesitabas recursos. Un conocido te prestó el dinero y pudiste concretar tus aspiraciones. Sin embargo, durante esta semana te darás cuenta que has caído en una trampa. El acuerdo fue que le devolverías una determinada suma mensual a quien te prestó el dinero pero durante los próximos días esta persona empezará a presionarte exigiéndote intereses excesivamente altos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy positiva. El área laboral de las personas de este signo recibirá un nuevo impulso. Durante los próximos siete días, quienes estén desocupados probablemente tengan la oportunidad de reinsertarse laboralmente, aunque puede que no se trate del trabajo ideal con el que soñaban. Sin embargo, los astros te aconsejan que no dejes pasar ninguna posibilidad porque en el camino surgirán las oportunidades que necesitan para llegar al empleo que siempre soñaste.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana muy importante. Comenzarán una actividad terapéutica que les permitirá enfrentar de una forma saludable las experiencias negativas y los recuerdos dolorosos del pasado. Aprenderán a aceptar los cambios como algo natural de la vida y ya no se resistirán a ellos.

NÚMERO AFORTUNADO: 32

GÉMINIS

AMOR: Te servirá mucho darte cuenta de las actitudes erróneas que has tenido en los últimos días en lo que se refiere a los sentimientos, Géminis. Eres una persona muy posesiva, te gusta que todos y en especial tu pareja, hagan lo que tú quieres. Tu pareja te ama y por eso ha soportado tus caprichos y tus manipulaciones, sin embargo no continuará siendo así por mucho tiempo. Los astros te aconsejan que reflexiones, compórtate mejor con la persona que amas porque de lo contario la perderás para siempre.

DINERO: En el ámbito económico financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán superar muchas tentaciones. Tenías una idea excelente para un emprendimiento y le has ofrecido a uno de tus amigos íntimos que sea tu socio. Para convencerlo te verás tentado a prometerle ganancias que en realidad son irreales. Los astros te aconsejas que digas la verdad y no ilusiones a nadie con meras fantasías.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que recibirán importantes noticias. Has trabajado muy duro y durante mucho tiempo para poder destacarte y sobresalir y durante los próximos días, finalmente obtendrás tu reconocimiento. Te ascenderán o te propondrán hacerte cargo de un proyecto muy importante. Tu alegría será inmensa aunque se empañará un poco por las reacciones envidiosas de algunos compañeros que decían ser tus amigos.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana peligrosa. Existirá una tendencia a dejarse llevar por los enojos y por la furia. Tendrás algunas discusiones con familiares durante las cuales dirás cosas sin pensar que tendrán importantes y drásticas consecuencias para el futuro de tu vida familiar.

NÚMERO AFORTUNADO: 46

CÁNCER

AMOR: La intensidad espera por ti en la próxima semana, Cáncer. Hace poco tiempo conociste a una persona de la que te enamoraste perdidamente, la amas y deseas que él o ella sienta lo mismo por ti. Sin embargo, no está utilizando los medios adecuados. Acosar permanentemente a alguien difícilmente provoque que ese alguien se enamore de ti. Los astros te aconsejan que te tomes la situación con más calma, no actúes con tanta desesperación porque provocarás que la persona que te interesa termine asustándose.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde tendrán que soportar algunas dificultades. Tu relación con tu socio siempre fue buena pero a partir de esta semana él comenzará a exigirte resultados inmediatos, él hizo una importante inversión de dinero y esperará ver que esa inversión se multiplica. Los astros te aconsejan que no pierdas la calma, simplemente explícale que estás trabajando arduamente y que tomará un tiempo antes de que el negocio comience a producir las ganancias esperadas.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy productiva. Durante mucho tiempo te sentiste un poco perdido y sin saber hacia dónde enfocar tu carrera profesional. Sin embargo, durante los próximos días descubrirán de una forma accidental un área en la que les cantaría poder crecer y desarrollarte. A partir de ahora tendrás un objetivo hacia el cual podrás focalizar tus esfuerzos y lograrás espectaculares avances en muy poco tiempo.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana excelente. Te sentirás embargado por una enorme energía, estarás más dispuesto a soltar resentimientos del pasado y tendrás una gran capacidad para sobreponerte a las desilusiones. Retomarás el contacto con algunas amistades del pasado.

NÚMERO AFORTUNADO: 18

LEO

AMOR: Tendrás una semana sentimental muy complicada, Leo. Tienes una relación sentimental seria y consolidada, te llevas bien con tu pareja y sientes afecto por la persona que está a tu lado. No obstante, últimamente estás comenzando a sentir, y cada vez con más fuerza, un gran deseo de libertad. Deseas que en tu vida haya más movimiento, quieres vivir situaciones nuevas e inesperadas. Tu rutina te aburre y tu relación sentimental te hace sentir atado y asfixiado. Los astros te aconsejan que hables con tu pareja y le expliques tus nuevas necesidades.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana excelente. En los próximos días comenzará para ti, un ciclo en el que recibirás un gran impulso astral que beneficiará enormemente todos tus asuntos económicos. Aparecerán por caminos insospechados oportunidades que nunca hubieras imaginado para incrementar tu capital. Las deudas ya no tendrán lugar en tu vida debido a que tendrás el suficiente dinero o financiación para saldarlas.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana difícil. Estás muy insatisfecho con tu empleo actual, no sientes que tus esfuerzos sean compensados ni económicamente ni a nivel de reconocimiento personal. Por este motivo estarás de muy mal humor y un hecho aislado que ocurrirá durante los próximos días te exasperará aún más. Los astros te aconsejan que evites las peleas con personas de una jerarquía superior a la tuya.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que lograrán realizar grandes avanzas. Existen algunos asuntos que has intentado evitar con todas tus fuerzas a pesar de que sabías que ese comportamiento no era el correcto. Sin embargo, durante los próximos días afrontarás el miedo a asumir responsabilidades.

NÚMERO AFORTUNADO: 98

VIRGO

AMOR: Tendrás el deseo carnal a flor de piel, Virgo. Quieres introducir algunos cambios en tu vida íntima que ayuden a reavivar el fuego de la relación. Estás en pareja desde hace mucho tiempo y la rutina ha ido apagando poco a poco la pasión. No obstante, tu deseo íntimo está más ardiente que nunca y sabes que si no puedes satisfacerlo con tu pareja, terminarás tarde o temprano teniendo una aventura. Los astros te aconsejan que le des un poco de tiempo a tu pareja para que él o ella pueda sentirse cómodo con tus propuestas.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que estarán muy bien auspiciados los asuntos de dinero. Tendrás una gran intuición para los negocios y surgirán en tu vida grandes oportunidades para invertir en proyectos que alcanzarán el éxito en muy poco tiempo. Los astros te aconsejan que aproveches este ciclo de abundancia en el que estás por entrar, para ahorrar grandes cantidades de dinero.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde recibirán muy buenas noticias pero en la que también vivirán situaciones muy estresantes. Tu jefe te pondrá a cargo de un proyecto que representará un desafío tanto para ti como para la compañía en donde trabajas. Estarás encantado y trabajarás incansablemente para que todo salga bien, sin embargo ocurrirán algunos imprevistos que te pondrán muy nervioso. Relájate porque encontrarás la solución para el problema.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que experimentarán una gran liberación. Algunos familiares cercanos hacen cosas que te molestan mucho pero nunca antes habías expresado tu malestar para no generar conflictos. Sin embargo, durante los próximos días explotarás y dirás todo lo que sientes.

NÚMERO AFORTUNADO: 63

LIBRA

AMOR: Una semana tormentosa se inicia en lo que tiene que ver con los sentimientos para Libra. Durante los últimos meses conociste a una persona que te produjo un gran impacto. Con él o con ella has tenido los mejores encuentros íntimos de toda tu vida. No obstante, poco a poca te has ido enamorando de esta persona y durante los próximos días juntarás el valor que necesitas para contarle lo que estás empezando a sentir. Los astros te aconsejan que no te hagas muchas ilusiones, hay muchas cosas de esta persona que desconoces y cuando lo hagas, probablemente ya no tengas deseos de seguir a su lado.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que surgirán algunas complicaciones. Tu actividad productiva está sufriendo algunos problemas, no es nada grave ni nada que no tenga solución. Sin embargo, te sientes culpable por una persona cercana a ti invirtió en tu proyecto todos sus ahorros y tú le prometiste que vería resultados rápidamente. Aprovecha los próximos días para sincerarte con esa persona y explicarle la situación.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde se producirán muchos acontecimientos, algunos de ellos positivos y otros no tanto. Durante mucho tiempo aspiraste ocupar un alto cargo dentro de la compañía en la que trabajas. Finalmente, por distintas razones dicho cargo quedará vacante y estarás a un paso de cumplir tu sueño. Sin embargo, la competencia entre tus colegas y tú será feroz. Todos quieren ocupar ese lugar y solamente uno lo logrará.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en donde no se producirá ningún avance con respecto a sus limitaciones. Están atravesando una etapa de mucha introspección, tienen dificultades para expresar sus emociones pero nada de eso cambiará esta semana.

NÚMERO AFORTUNADO: 72

ESCORPIO

AMOR: El presente te hará lamentar los errores del pasado, Escorpio. Meses atrás te involucraste con una persona que estaba casada o comprometida, fue sólo una aventura basada en una gran atracción física. No volviste a tener contacto con esa persona, para ti sólo fue una aventura y nada más. Sin embargo, esta semana descubrirás que las acciones tienen consecuencias, la pareja de tu amante te enfrentará y te pedirá explicaciones por lo que hiciste.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy positiva. En el pasado atravesaste una crisis económica muy fuerte, la cual se originó por tu comportamiento negligente. No obstante, eso ha quedado atrás. Caer te sirvió para aprender y para madurar. A partir de ahora administrarás con una gran eficiencia todos tus emprendimientos y negocios, no volverás a cometer imprudencia con el dinero ni a caer en gastos superfluos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde deberán aprenderá ser más humildes. Te han encargado que te ocupes de un proyecto pero existen algunas partes de este que están fuera de tu área de conocimiento. Deja la soberbia de lado, pídele a los idóneos en el tema que te asesoren. Los astros te aconsejan que no des un solo paso sin contar con los conocimientos adecuados.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que finalmente lograrán liberarse de algo del pasado que les pesaba y que les impedía avanzar. Puede tratarse de una situación, de un recuerdo o de una persona, pero lo importante es que será muy liberador.

NÚMERO AFORTUNADO: 51

SAGITARIO

AMOR: Una alegre y buena semana es lo que se avecina en tu vida amorosa, Sagitario. Los próximos siete días serán ideales para los solteros de este signo, debido a que estarán dotados de un carisma especial. Tu poder de seducción estará al máximo y lo aprovecharás para intentar conquistar a una persona que te interesa desde hace tiempo. Lograrás que ese hombre o esa mujer que te quitaba el sueño se fije en ti, no obstante al conocer mejor a esa persona te darás cuenta que tus ilusiones fueron excesivas, él o ella no valía tanto.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tenderán a estresarse demasiado por cosas que en realidad no son tan importantes. Tienes que aprender a medir mejor las situaciones. Tu negocio va muy bien, no tiene sentido que te enfrentes en batallas infantiles con tu principal competencia. Pelea sólo las batallas que puedes ganar y aquellas que te reporten algún beneficio para tu actividad productiva.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que deberán manejarse con mucha cautela. Durante los próximos días la compañía donde trabajas atravesará algunas situaciones problemáticas que deberán ser resueltas de inmediato. Tú estarás encargado de resolver algunas de ellas, no obstante, aunque el tiempo apremie no debes hacer nada que no sea éticamente correcto. Te estás observando y de la actitud que asumas durante esta semana dependerá tu futuro en tu lugar de trabajo.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que se darán cuenta del trato negligente que han tenido hacia su salud. Durante los últimos meses han vivido situaciones de mucho estrés y han canalizado de forma negativa dicha ansiedad.

NÚMERO AFORTUNADO: 60

CAPRICORNIO

AMOR: Venus auspiciará los encuentros amorosos de todos los Capricornio la próxima semana. Durante los próximos siete días, todos los temas amorosos de las personas de este signo contarán con un gran impulso. Si recientemente tuviste una discusión o una pelea con tu pareja, aprovecha esta semana para intentar una reconciliación. Por otra parte, aquellos que estén solos y que deseen encontrar a alguien para compartir sus vidas vivirán oportunidades irrepetibles. Los astros te aconsejan que dejes los prejuicios de lado, date el tiempo de conocer a una persona antes de descartarla.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana difícil. Tienes una sociedad comercial que te ha permitido obtener muy buenas ganancias. Tu relación con tus socios es excelente pero existe entre algunos de ellos muchos roces y enfrentamientos. Tú siempre has intentado pacificar los ánimos y has ayudado a llegar a un acuerdo. No obstante, durante los próximos días te convendría mantenerte al margen de cualquier discusión y dejar que tus socios arreglen sus propios problemas.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que deberán intentar evitar todo lo posible a personas negativas. En tu ámbito de trabajo se están viviendo momentos de mucha tensión, ante esta situación muchos de tus compañeros se la pasan quejándose todo el día y augurando lo peor para el futuro de la compañía donde trabajas. Los astros te aconsejan que no te dejes ganar por la desesperanza.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que se verán obligados a realizar cambios saludables en sus rutinas. Tu sistema nervioso está a punto del colapso y debes comenzar a realizar una actividad física de forma urgente.

NÚMERO AFORTUNADO: 84

ACUARIO

AMOR: La intuición marcará los pasos de tu próxima semana, Acuario. Durante los próximos siete días, deja a un lado la razón y déjate llevar por lo que tu corazón te dice, él te dirá qué es lo que debes hacer. Es probable que durante los últimos meses hayan atravesado momentos de mucha desolación, las cosas en tu pareja no van bien pero te atemoriza tomar una decisión por temor a equivocarte. Sigue tu intuición, haz eso que en el fondo de tu alma deseas hacer, aunque pueda parecerte una locura.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana excelente. Durante los próximos días se te presentarán oportunidades irrepetibles y si las aprovechas correctamente, entonces lograrás adueñarte del mercado a través de tu actividad productiva. Es un momento adecuado para asumir riesgos, no seas temeroso porque si te dejas dominar por las dudas o los miedos perderás para siempre tu oportunidad de convertirte en el número uno.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde recibirán malas noticias. Durante los próximos días existen grandes probabilidades de que pierdas tu trabajo o de que tus condiciones laborales se vean afectadas de forma negativa. Sin embargo, no debes preocuparte porque después de esta crisis se comenzará para ti un período excelente a nivel laboral. La ayuda que necesitas vendrá por un camino inesperado.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que estarán muy solicitados. Estás atravesando una etapa caracterizada por una gran capacidad de empatía, interpretas con mucha facilidad los sentimientos de los demás y por eso todos recurrirán a ti para que los escuches.

NÚMERO AFORTUNADO: 14

PISCIS

AMOR: Los errores tontos serán los que estropeen la semana de los Piscis en el terreno sentimental. En la actualidad tienes una excelente relación sentimental, la persona que está a tu lado te ama, te respeta y hace todo lo que está a su alcance para hacerte feliz. Sin embargo, tú no puedes evitar comparar a tu pareja actual con alguien que fue muy importante en tu pasado. Piensas que esa persona era mucho mejor que tu compañero o compañera sentimental actual y cometerás el imperdonable error de decirle lo que piensas a tu pareja.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tomarán consciencia sobre algunos cambios que deben realizar en sus actividades productivas. Has alcanzado el éxito que deseaste durante mucho tiempo, sin embargo luego de triunfar has entrado en una etapa de estancamiento, ya no tienes el mismo entusiasmo que antes. El problema es que tu competencia no descansa y está aprovechando tu excesivo relajo para comenzar a ganar en el mercado, un lugar que antes te pertenecía.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que adoptarán actitudes más saludables en su ambiente de trabajo. Cuando empezaste a trabajar eras una persona autoexigente y estabas dispuesto a esforzarte para que tu desempeño fuera impecable. Lamentablemente, en tu lugar de trabajo reina la mediocridad y poco a poco te has ido contagiando de ella. Sin embargo, durante los próximos días ocurrirá algo que te hará abrir los ojos y modificar tu actitud.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana muy buena. Recibirás un excelente auspicio que favorecerá las relaciones familiares. Durante los próximos días se producirán reconciliaciones con amigos cercanos o familiares. Pasarán muchos momentos agradables junto a sus seres queridos.

NÚMERO AFORTUNADO: 59