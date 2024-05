Juntos en Continental Félix Lonigro: "Si no se aprueba en general, la Ley Bases no podrá volver a tratarse hasta 2025" El abogado constitucionalista aclaró que "Lo más probable es que vuelva modificado a la Cámara baja". Sin embargo, añadió, si el texto vuelve a la Cámara baja, "Diputados no podrá aplicarle ningún otro cambio. Deberán aceptar el proyecto con igual apoyo que el Senado".