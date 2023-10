ARIES

AMOR: Aries será testigo de unos cuántos cambios a nivel de pareja esta semana. Tu compañero sentimental y tú han vivido durante meses un amor de película y eso está muy bien. El problema es que se han cerrado mucho, han dejado de frecuentar a sus amigos y de realizar las actividades recreativas que cada uno solía realizar. Los astros te aconsejan que vuelvan a tener una vida social activa porque una relación tan cerrada no es saludable y tarde o temprano dicha actitud generará problemas en la relación.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de Aries vivirán una semana excelente. Durante los próximos días se te presentarán oportunidades irrepetibles y si las aprovechas correctamente, entonces lograrás adueñarte del mercado a través de tu actividad productiva. Es un momento adecuado para asumir riesgos, no seas temeroso porque si te dejas dominar por las dudas o los miedos perderás para siempre tu oportunidad de convertirte en el número uno.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que adoptarán actitudes más saludables en su ambiente de trabajo. Cuando empezaste a trabajar eras una persona autoexigente y estabas dispuesto a esforzarte para que tu desempeño fuera impecable. Lamentablemente, en tu lugar de trabajo reina la mediocridad y poco a poco te has ido contagiando de ella. Sin embargo, durante los próximos días ocurrirá algo que te hará abrir los ojos y modificar tu actitud.

BIENESTAR: En el ámbito familiar, las personas de este signo vivirán una semana muy conflictiva. Siempre te has mostrado amable y tolerante con tu familia política. Sin embargo, este fin de semana ocurrirán hechos que te obligarán a dejar la amabilidad a un lado y poner límites a la familia de tu pareja.

NÚMERO AFORTUNADO: 17

TAURO

AMOR: Tauro aprenderá importantes lecciones en materia amorosa esta semana. Durante mucho tiempo te comportaste de una forma asfixiante con tu pareja, la celabas en forma compulsiva y le mostrabas tu desconfianza en forma permanente. Sin embargo, la persona que amas nunca te había sido infiel ni había cometido ningún acto reprochable pero tu continuo acoso ha ido apagando el sentimiento que él o que ella tenía hacia ti. Ya no habrá nada que puedas hacer para recuperar a tu pareja pero que aprende esta lección y no vuelvas a cometer los mismos errores en el futuro.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tomarán consciencia sobre algunos cambios que deben realizar en sus actividades productivas. Has alcanzado el éxito que deseaste durante mucho tiempo, sin embargo luego de triunfar has entrado en una etapa de estancamiento, ya no tienes el mismo entusiasmo que antes. El problema es que tu competencia no descansa y está aprovechando tu excesivo relajo para comenzar a ganar en el mercado, un lugar que antes te pertenecía.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde se producirán cambios. Probablemente te trasladen o te asignen una nueva área de trabajo. Al principio lo tomarás como una ofensa a nivel personal pero luego te darás cuenta de que te han hecho un enorme favor. Los astros te aconsejan que te pongas en contacto con exjefes o con personas con las que has trabajado en el pasado, ellos te darán excelentes consejos.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que tendrán una gran creatividad. Sentirán que su mente vuela y desearán plasmar, aunque sea en el papel, las ideas novedosas que se les ocurrirán. Serán días de mucha fertilidad intelectual.

NÚMERO AFORTUNADO: 24

GÉMINIS

AMOR: Una conversación muy franca con sus parejas definirá el curso de la semana de Géminis. El vínculo que te une con la persona que amas es fuerte y sólido, sin embargo la pareja corre el peligro de volverse aburrida y monótona. El amor es importante pero por sí sólo no alcanza. Los astros te aconsejan que busques una manera de reavivar la relación. Practicar alguna actividad recreativa juntos puede resultar de gran ayuda. Además, es necesario que cada uno tenga sus propios espacios y sus propios amigos.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán sucesos imprevistos durante esta semana. Un hecho aislado afectará negativamente tu situación financiera y tendrás que actuar velozmente para evitar que las cosas empeoren. Sin embargo, los astros te aconsejan que a pesar de tu apuro, actúes con calma porque de lo contrario tenderás a tomar decisiones desesperadas que podrán llevarte a la quiebra. Ten cuidado con los préstamos de dinero.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que se sentirán tentados a tomar decisiones drásticas. Desde hace tiempo que tienes dudas sobre si debes o no continuar en tu lugar de trabajo actual. Tu jefe nunca te otorga ningún reconocimiento a pesar de que tu desempeño es brillante. Los astros te aconsejan que sigas tus instintos, si sientes que debes renunciar, hazlo de una vez.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que podrán recuperar el optimismo con respecto al futuro. Han vivido últimamente situaciones emocionales duras o tristes y eso los había puesto algo melancólicos pero el sol volverá a salir durante esta semana.

NÚMERO AFORTUNADO: 46

CÁNCER

AMOR: No será nada fácil la semana que comienza para Cáncer en asuntos del corazón. Comenzarás la semana con un carácter insoportable, nada te vendrá bien y la persona que amas no sabrá qué hacer ni cómo actuar para dejarte conforme. Sin embargo, a pesar de tu estado anímico agresivo y beligerante, tu compañero o compañera sentimental se mostrará muy comprensivo y tolerante contigo. No obstante, no abuses de tu buena suerte, tienes en tu vida a alguien que te ama de verdad pero si no modificas tus actitudes lo perderás y luego te arrepentirás amargamente.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que existirá un gran peligro de que sean estafados. Tienes un socio comercial, además de socios son amigos y confías plenamente en él. Sin embargo, tú sabes que en ocasiones suele ser demasiado ambicioso y esa ambición puede hacerlo cometer imprudencias. Tu negocio competirá para ganar una importante licitación y tu socio estará dispuesto a hacer lo que sea para conseguirla. Para evitar problemas, mantente atento.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana difícil. Recientemente has comenzado un nuevo trabajo, tus jefes son amables pero tus compañeros de trabajo no lo son. Están haciendo todo lo posible para que te vayas porque te consideran una amenaza. No les hagas caso, actúa con madurez y demuéstrales que eres una persona fuerte, segura y decidida. Concéntrate en tus metas y olvídate de lo demás.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana muy buena. Durante un tiempo te sentiste muy débil a nivel emocional, sin embargo a partir de este fin de semana te sentirás fortalecido y listo para enfrentar cualquier contratiempo.

NÚMERO AFORTUNADO: 85

LEO

AMOR: Habrá molestas tensiones en la vida de pareja de Leo esta semana. Desde hace un tiempo que no logras comunicarte con la persona que amas y todos tus intentos acaban en feroces discusiones. No obstante, estas discusiones tan intensas le permitirán a la pareja superar una etapa y enfrentar el futuro de una forma más libre y relajada. Las conversaciones que tengas durante esta semana con tu pareja serán decisivas para la relación. Los astros te aconsejas que recuerdes que si bien tu pareja no es perfecta, tú tampoco lo eres.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde surgirán muchas situaciones riesgosas. Estás atravesando un momento complicado en tu actividad productiva y por ello estás más vulnerable que de costumbre. Durante los próximos días te reencontrarás con una persona del pasado, no se trata de un amigo sino de un conocido. Esta persona ofrecerá una solución mediante la cual podrías mejorar mágicamente tus problemas. No la aceptes porque terminarás muy mal.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy dura pero a la vez muy fructífera. Desde hace mucho tiempo que tienes una muy mala relación con tu jefe o superior. Él o ella no sólo no te felicita por tu excelente trabajo sino que a tus espaldas habla mal de ti y pone en duda tus capacidades profesionales. Los astros te aconsejan que no sigas perdiendo tu tiempo, la relación con tu jefe no cambiará, es una persona que envidia tus capacidades y nunca te dará crédito por ellas.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que se comportarán muy negligentes con respecto a su salud. Tienes un problema y tu cuerpo te ha dado muchos avisos durante los últimos meses. Ahora el problema es pequeño pero si no actúas rápidos ese problema se agravará.

NÚMERO AFORTUNADO: 37

VIRGO

AMOR: Virgo podrá sacar provecho de ciertas situaciones y aprender una importante lección en el amor durante esta semana. Durante el fin de semana recibirás una advertencia pero si no cambias, perderás para siempre a tu compañero o compañera sentimental. Los astros te aconsejan que aprendas a vivir tu vida y a evitar que los problemas de los demás te afecten tanto. Cada uno tiene que cargar su propia cruz e inmolarte por los demás no te ayuda ni a ti ni a nadie.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy estresante. Tu situación económica no es la mejor, necesitas dinero con urgencia para poder afrontar las obligaciones de tu actividad productiva. Durante los próximos días encontrarás a alguien que estará dispuesto a prestarte los recursos que necesitas pero pondrá condiciones demasiado abusivas. No las aceptes, pelea, negocia y defiende tus intereses.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que tendrás que esforzarte al máximo. La compañía en donde trabajas está atravesando una fuerte crisis financiera y los directivos se verán obligados a hacer recortes en el personal. Para evitar problemas, durante los próximos días les debes demostrar a tus superiores que tu trabajo es de suma importancia para el correcto funcionamiento de la empresa.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que ocurrirán sucesos que los hará cambiar de estilo de vida. Durante los últimos meses disfrutaste al máximo de las salidas nocturnas y de los excesos. Sin embargo, esta semana comenzarás a modificar dichos hábitos.

NÚMERO AFORTUNADO: 19

LIBRA

AMOR: Si hay algo que caracterice la semana de Libra, eso será la discordia. Existe entre tu pareja y tú una gran lucha de poder, ambos quieren ser los que manden en la relación, los que tomen todas las decisiones con respecto a la pareja. El problema es que tanto tú como la persona que amas poseen un carácter muy fuerte y autoritario. A los dos les gusta mandar y a ninguno le gusta ceder. No obstante, si desean que la relación continúe deberán hacer un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde se reactivará mucho tu actividad productiva. Tu negocio sufrió una considerable baja en sus ganancias durante los últimos meses, sin embargo a partir de esta semana las cosas comenzarán a mejorar y las ventas volverán a subir. Los astros te aconsejan que seas más ordenado con todo lo referido a los ingresos y egresos de tu actividad productiva.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que podrán realizar grandes avances. La relación con tu jefe nunca ha sido muy buena, tú siempre has trabajado correctamente y por su parte él nunca ha sido injusto contigo. Sin embargo, la relación entre ustedes quedó resentida debido a un malentendido que ocurrió hace mucho tiempo. Durante los próximos días tendrás la oportunidad de revertir esta situación, permanece atento y no la dejes pasar.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que no lograrán pensar con claridad con respecto a algunas cuestiones. Sin embargo, la intuición estará desarrollada así que si no sabes qué hacer, escucha lo que dice tu voz interior.

NÚMERO AFORTUNADO: 92

ESCORPIO

AMOR: Muy importantes revelaciones quedarán al descubierto para Escorpio. Hay momentos en los que te sientes invadido por la soledad, a pesar de que tienes una relación sentimental seria y estable. Desde hace tiempo que sientes que entre tú pareja y tú ya no hay nada, sin embargo has continuado con la relación por inercia o por miedo a enfrentar la realidad. No obstante, ocurrirá durante esta semana un acontecimiento que te hará enfrentar tus miedos a la fuerza.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy complicada. Hace unos meses tuviste que desvincular de tu negocio a algunos de tus empleados. Estas personas gozaban de tu entera confianza pero fuiste traicionado y por eso tuviste que despedirlos. Durante los próximos días tendrás noticias sobre ellos, querrán perjudicarte legalmente y te verás obligado a entablar una ardua batalla judicial.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana recibirán una importante advertencia. En tu lugar de trabajo se han producido muchos cambios durante los últimos meses y dichas transformaciones han modificado la forma en la que se realizaban las actividades de la compañía para la que trabajas. Sin embargo, tú pareces no entender esta nueva situación y te empeñas en trabajar de la forma en la que lo hacías antes. Adáptate al cambio porque de lo contrario estarás en problemas.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que tomarán consciencia de algo que les está ocurriendo hace tiempo. Físicamente tu salud estará muy bien pero psicológicamente sabes que estás teniendo problemas. Es un período en el que existirá una tendencia a caer en manías u obsesiones.

NÚMERO AFORTUNADO: 31

SAGITARIO

AMOR: Llegar a un acuerdo con sus parejas le requerirá a Sagitario un esfuerzo sobrehumano en los próximos días. Eres muy controlador y posesivo y durante los primeros meses de la relación tu pareja te permitió que tomaras todas las decisiones. No obstante, las cosas cambiarán a partir de esta semana, el enamoramiento que caracteriza la primera etapa de la relación ya pasó y a partir de ahora tu pareja comenzará a poner límites a tus excesos. Los astros te aconsejan que no te comportes de una manera insensata ni infantil.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde surgirán excelentes oportunidades. Tu negocio ganará una importante licitación, este acontecimiento te llenará de alegría pero también de nervios y ansiedad. El problema será que le pasarás esos nervios a las personas que trabajan para ti y entorpecerás el desarrollo habitual de las actividades de tu negocio. Relájate y actúa con inteligencia.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana complicada. Estás decepcionado con tu trabajo, esperabas un ascenso que le fue dado a alguien más y desde entonces tu compromiso con el trabajo ha decaído. Cuidado, porque tus jefes están empezando a notar tu falta de empeño y esto puede traerte consecuencias muy negativas y arruinar tu reputación.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que contarán con un impulso astral, el cual les permitirá superar miedos que tienen desde la niñez. Durante los próximos decidirán hacer todo lo que sea necesario para liberarse de una buena vez de los absurdos temores que cargan desde niños.

NÚMERO AFORTUNADO: 45

CAPRICORNIO

AMOR: Se hará muy presente la nostalgia en la semana próxima para Capricornio. En la actualidad tienes una relación sentimental muy linda y muy sana. No obstante, algunos hechos ocurridos durante las últimas semanas te han hecho recordar una historia de amor del pasado que fue muy importante para ti. No podrás evitar caer en el peligroso juego de las comparaciones y al hacerlas sentirás que tu vida actual no tiene la magia que solía tener cuando estabas al lado de esa otra persona. Los astros te aconsejan que dejes el pasado y los recuerdos atrás y que vivas y disfrutes de tu presente.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana espectacular. Se avecina para ti un cambio muy importante de tu actividad productiva. Una gran compañía te ofrecerá la oportunidad de trabajar con ellos y eso implicará una consolidación de la marca de tu negocio y un aumento considerable de tu patrimonio. Sin embargo, tu éxito generará recelo en algunas personas que te rodean, ten mucho cuidado.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy buena. Durante los últimos meses se produjeron algunos cambios en la planta jerárquica de tu lugar de trabajo. Pusiste tu mejor empeño pero no lograbas entender en su totalidad la forma de trabajar de tu nuevo jefe. Sin embargo, esta semana ambos tendrán la oportunidad de conversar en un ambiente más distendido y de esta forma empezarás a entenderlo un poco más.

BIENESTAR: En el ámbito social, las personas de este signo vivirán una semana muy activa. Tu círculo de amistades se había reducido mucho pero a partir de ahora comenzarás una actividad recreativa que te permitirá conocer a nuevas personas y además te hará sentir mucho más animado.

NÚMERO AFORTUNADO: 70

ACUARIO

AMOR: Una difícil semana para el amor da comienzo para Acuario. Días atrás tuviste una conversación bastante tensa con tu pareja y él o ella está esperando que le des una respuesta. Tú has intentado subestimar lo que pasó, sin embargo en el fondo sabes que el error que cometiste no fue menor y que no puedes tomarlo como si fuera una broma. Los astros te aconsejan que actúes con seriedad, de lo contrario la persona que amas pensará que estás jugando con él o ella y se alejará para siempre de ti.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana difícil. Tienes que aprender a tener más paciencia con respecto a tu actividad productiva. Quieres que tu negocio te de ganancias pero no estás dispuesto a esperar el tiempo necesario. Durante los próximos días conocerás a alguien que te ofrecerá un camino más rápido y más fácil para aumentar tus ganancias y eso te resultará muy tentador. Cuidado, controla tu codicia porque no te llevará a ningún lado.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchas transformaciones. La compañía para la que trabajas fue vendida y ahora tiene nuevos dueños, ellos querrán darle un nuevo enfoque a la empresa y tú deberás aprovechar esta oportunidad. Eres el que más experiencia tiene dicha área y por eso la posibilidad de que luzcas será irrepetible. Es tu momento de brillar, no lo desperdicies.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que experimentarán un cambio muy productivo con respecto a su forma de concebir el mundo. Aprenderán a vivir más felices y relajados.

NÚMERO AFORTUNADO: 61

PISCIS

AMOR: Piscis deberá atravesar una semana de discusiones de pareja. Desde hace un tiempo notabas que tu pareja se estaba comportando de un modo muy extraño pero pensabas que era una situación pasajera y no una crisis verdadera. No obstante, durante los próximos días la persona que amas te sorprenderá al anunciarte que necesita tomar un poco de distancia porque tiene algunas dudas sobre lo que siente por ti. Los astros te aconsejan que no intentes impedir que se vaya, dale el tiempo que necesita y aprovecha el distanciamiento para sincerarte contigo mismo y ver si en verdad deseas continuar una relación así.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy estresante. Eres muy minucioso y muy detallista con respecto a tu actividad productiva y eso está muy bien. De hecho, son esas cualidades las que te han permitido consolidar tu negocio. Sin embargo, debes entender que no podrás controlarlo todo, que hay factores que te exceden. Confía más en la vida y déjate llevar por ella.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que adoptarán una actitud nueva y saludable. Estás muy cómodo en tu puesto, haces a la perfección tus tareas pero el problema es que te has estancado. Haz perdido la pasión que solías tener por aprender cosas nuevas, ahora sólo te mueves en tu zona de confort. Sin embargo, en los próximos días habrá cambios que te ayudarán a desperezarte y a abandonar la comodidad.

BIENESTAR: En el ámbito familiar, las personas de este signo vivirán una semana en la que tenderán a pelearse con todo el mundo. Estarás muy intolerante, tus familiares no sabrán qué hacer para no molestarte. Ten cuidado con las palabras que digas porque lastimarás innecesariamente a quienes amas.

NÚMERO AFORTUNADO: 33