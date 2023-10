ARIES

AMOR: Una semana melancólica se aproxima para los nativos de Aries. Tus últimas experiencias amorosas han sido un desastre y por eso has quedado muy resentido y amargado. Has renunciado al amor, sólo te interesan las relaciones ocasionales en donde puedas disfrutar de momentos íntimos pero sin ningún tipo de compromisos. Estás herido y necesitarás un tiempo para reponerte. Por supuesto, mientras estés cerrado al amor, el amor no llegará a tu vida. Sin embargo, el tiempo cura todos los males y tu caso no será la excepción.

DINERO: En el terreno económico, las personas de este Aries vivirán una semana en la que tendrán que afrontar sus miedos. Con mucho esfuerzo has logrado que tu negocio funcione muy bien, sin embargo estás consciente de que podrías hacer que funcione mucho mejor. Sin embargo, para lograrlo necesitarías recurrir al financiamiento de terceros y eso te aterra. Durante los próximos siete días estarás muy favorecido astrológicamente en el ámbito de los créditos, no dejes pasar esta oportunidad.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que deberán aprender a controlar su excesiva energía para evitar tener algunos problemas. Durante los próximos días te caracterizarás por poseer una gran creatividad y arderás en deseos de poder concretar en la realidad tus ingeniosas ideas. Además, contarás con una gran concentración y agilidad para realizar tus labores. Sin embargo, tienen cuenta que no todos tus compañeros tienen tu mismo nivel de energía y rapidez, intenta ser un poco más tolerante.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que se verán obligados a realizar cambios saludables en sus rutinas. Tu sistema nervioso está a punto del colapso y debes comenzar a realizar una actividad física de forma urgente.

NÚMERO AFORTUNADO: 12

Tauro

AMOR: Tauro vivirá una semana de importantes sinceramientos con su pareja. Tu relación prospera cada vez más, el vínculo entre ustedes se está consolidando y han comenzado a hacer planes para el futuro. Sin embargo, hay algo que te tiene muy inquieto. La persona que amas desconoce una parte de tu pasado y tú sientes remordimiento por ocultarle cosas. Durante este fin de semana juntarás valor y finalmente lograrás tener una larga y profunda conversación con tu pareja. Él o ella te comprenderá perfectamente y no juzgará tus acciones pasadas.

DINERO: En el campo de la economía, las personas de Tauro vivirán una semana de amargas sorpresas. Desde hace un tiempo que tienes algunas sospechas acerca de tu socio comercial pero como no pudiste encontrar nada que lo delatara, decidiste no pensar más en el tema. No obstante, durante los próximos días te enterarás de que socio está haciendo negocios a tus espaldas, buscando únicamente su propio beneficio y perjudicando tus intereses.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana deberán aprender a ser más pacientes. Eres muy ambicioso y estás dispuesto a trabajar muy duro para alcanzar tus metas profesionales. Sin embargo, los astros te aconsejan que trabajes para aumentar tu resistencia al fracaso. Las cosas no siempre van a salir como tú lo esperas. Actúa con madurez y aprende que las cosas pasarán cuando tengan que pasar y no cuando tú lo quieras.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que estarán muy solicitados. Estás atravesando una etapa caracterizada por una gran capacidad de empatía, interpretas con mucha facilidad los sentimientos de los demás y por eso todos recurrirán a ti para que los escuches.

NÚMERO AFORTUNADO: 97

GÉMINIS

AMOR: En el campo amoroso, serán muy gratos los acontecimientos que se producirán en la vida de Géminis. Desde hace mucho tiempo que estás enamorado de un amigo, nunca le declaraste tu amor de forma directa pero creíste que él o ella se daba cuenta de tus sentimientos. Sin embargo, como no te decía nada, creíste que no eras correspondido y por eso preferiste no insistir. Durante los próximos días descubrirás que todo ha sido un malentendido y que la persona en la que estás interesado, también está interesada sentimentalmente en ti.

DINERO: En cuanto a su economía, las personas de Géminis vivirán una semana muy riesgosa. Años atrás te asociaste con otra empresa para hacer crecer tu actividad productiva. Durante algún tiempo todo fue muy bien pero desde hace unos meses la actividad ha entrado en crisis y tu negocio está empezando a registrar pérdidas. Los astros te aconsejan que consideres la posibilidad de disolver dicha sociedad porque ya no te reportará ningún beneficio.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy positiva. El área laboral de las personas de este signo recibirá un nuevo impulso. Durante los próximos siete días, quienes estén desocupados probablemente tengan la oportunidad de reinsertarse laboralmente, aunque puede que no se trate del trabajo ideal con el que soñaban. Sin embargo, los astros te aconsejan que no dejes pasar ninguna posibilidad porque en el camino surgirán las oportunidades que necesitan para llegar al empleo que siempre soñaste.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana muy buena. Recibirás un excelente auspicio que favorecerá las relaciones familiares. Durante los próximos días se producirán reconciliaciones con amigos cercanos o familiares. Pasarán muchos momentos agradables junto a sus seres queridos.

NÚMERO AFORTUNADO: 65

CÁNCER

AMOR: Una semana complicada es lo que aguarda a los nativos de Cáncer en lo relacionado al amor. A partir del miércoles comenzarán a sentirse embargados por sentimientos negativos hacia sus parejas. Se sentirán llenos de melancolía y el desánimo y tendrán una visión muy pesimista con respecto a su vida amorosa. Ese estado anímico se prolongará durante todo el fin de semana. Los astros te aconsejan que enfrentes tus problemas existenciales y que no intentes culpar a tu de todas tus equivocaciones. Ha llegado el momento de que asumas tus responsabilidades de una manera adulta y responsable.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy estresante. Necesitabas modernizar tu actividad productiva y para hacerlo necesitabas recursos. Un conocido te prestó el dinero y pudiste concretar tus aspiraciones. Sin embargo, durante esta semana te darás cuenta que has caído en una trampa. El acuerdo fue que le devolverías una determinada suma mensual a quien te prestó el dinero pero durante los próximos días esta persona empezará a presionarte exigiéndote intereses excesivamente altos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que recibirán importantes noticias. Has trabajado muy duro y durante mucho tiempo para poder destacarte y sobresalir y durante los próximos días, finalmente obtendrás tu reconocimiento. Te ascenderán o te propondrán hacerte cargo de un proyecto muy importante. Tu alegría será inmensa aunque se empañará un poco por las reacciones envidiosas de algunos compañeros que decían ser tus amigos.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que la energía estará un poco estancada. Te sentirás desganado y disperso. Además, desearán pasar momentos a solas para poder reflexionar sobre algunos de sus problemas existenciales.

NÚMERO AFORTUNADO: 07

LEO

AMOR: Se acerca una semana difícil para los nativos de Leo. Desde hace un tiempo que las cosas en tu vida amorosa no funcionan bien, no han existido fuertes confrontaciones pero te sientes cada vez más lejos de la persona que amas o que amabas. Esta será una semana decisiva para tu vida sentimental, a partir del jueves comenzarán a suceder diferentes acontecimientos que obligarán a enfrentar las dificultades que están teniendo como pareja. Existen grandes probabilidades de que ocurran fuertes peleas en las que ambos dirán, y de una manera poco amable, todos los reproches que tenían guardados desde hace muchos meses.

DINERO: En el ámbito económico financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán superar muchas tentaciones. Tenías una idea excelente para un emprendimiento y le has ofrecido a uno de tus amigos íntimos que sea tu socio. Para convencerlo te verás tentado a prometerle ganancias que en realidad son irreales. Los astros te aconsejas que digas la verdad y no ilusiones a nadie con meras fantasías.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy productiva. Durante mucho tiempo te sentiste un poco perdido y sin saber hacia dónde enfocar tu carrera profesional. Sin embargo, durante los próximos días descubrirán de una forma accidental un área en la que les cantaría poder crecer y desarrollarte. A partir de ahora tendrás un objetivo hacia el cual podrás focalizar tus esfuerzos y lograrás espectaculares avances en muy poco tiempo.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que cumplirán el papel de mediadores. Durante los próximos días contarán con un gran poder de persuasión y lo utilizarán para ayudar a pacificar el ambiente familiar.

NÚMERO AFORTUNADO: 15

VIRGO

AMOR: Las decisiones definitivas en lo que respecta al amor será lo que caracterice a la semana de Virgo. Desde hace tiempo que tu relación sentimental está atravesando una grave crisis, sin embargo tú no quieres admitirlo. Un familiar muy cercano a ti tiene problemas graves de salud y eso está afectando tu estado anímico. Tu tristeza está justificada, sin embargo tu estado prolongado de melancolía ha comenzado a interferir en tu vida amorosa. En la pareja la pasión cada vez es menor y la persona que amas está empezando a pensar seriamente en separarse.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde tendrán que soportar algunas dificultades. Tu relación con tu socio siempre fue buena pero a partir de esta semana él comenzará a exigirte resultados inmediatos, él hizo una importante inversión de dinero y esperará ver que esa inversión se multiplica. Los astros te aconsejan que no pierdas la calma, simplemente explícale que estás trabajando arduamente y que tomará un tiempo antes de que el negocio comience a producir las ganancias esperadas.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana difícil. Estás muy insatisfecho con tu empleo actual, no sientes que tus esfuerzos sean compensados ni económicamente ni a nivel de reconocimiento personal. Por este motivo estarás de muy mal humor y un hecho aislado que ocurrirá durante los próximos días te exasperará aún más. Los astros te aconsejan que evites las peleas con personas de una jerarquía superior a la tuya.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en donde padecerán molestias y dolores. Tu cuerpo te está diciendo a gritos que algo no está bien y tú insistes en no escucharlo. Cuidado porque podrías terminar internado durante el fin de semana.

NÚMERO AFORTUNADO: 70

LIBRA

AMOR: Las dificultades en el aspecto sentimental se asoman en la vida de Libra. Tu pareja te encontrará en una situación un poco dudosa con alguien que pertenece a tu ámbito laboral. Él o ella te hará reclamos con respecto porque pensará que le estás siendo infiel Esto no es la primera vez que ocurre, situaciones similares han ocurrido en el pasado y aunque nunca hayas llegado a cometer una infidelidad, tu comportamiento es poco adecuado para alguien que tiene una relación formal. Los astros te aconsejan que reflexiones antes de que sea demasiado tarde.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana excelente. En los próximos días comenzará para ti un ciclo en el que recibirás un gran impulso astral que beneficiará enormemente todos tus asuntos económicos. Aparecerán por caminos insospechados oportunidades que nunca hubieras imaginado para incrementar tu capital. Las deudas ya no tendrán lugar en tu vida debido a que tendrás el suficiente dinero o financiación para saldarlas.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde recibirán muy buenas noticias pero en la que también vivirán situaciones muy estresantes. Tu jefe te pondrá a cargo de un proyecto que representará un desafío tanto para ti como para la compañía en donde trabajas. Estarás encantado y trabajarás incansablemente para que todo salga bien, sin embargo ocurrirán algunos imprevistos que te pondrán muy nervioso. Relájate porque encontrarás la solución para el problema.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que estarán muy silenciosos. Normalmente son personas muy sociables, sin embargo durante este fin de semana elegirán la soledad para poder reflexionar. Existen grandes posibilidades de viajes a lugares pacíficos y poco concurridos.

NÚMERO AFORTUNADO: 04

ESCORPIO

AMOR: Las inseguridades se harán sentir en la vida de pareja de los Escorpio. Tu pareja está viviendo un momento de muchos cambios a nivel profesional y a nivel personal y tú estás empezando a temer que no tendrás lugar en esa nueva vida que él o ella está construyendo. Sin embargo, tus temores son infundados. Los astros te aconsejan que te calmes, no es el momento adecuado para hacer planteamientos tontos a la persona que amas. Si actúas con calma todo saldrá bien pero de lo contrario, provocarás que tus temores se hagan realidad.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que estarán muy bien auspiciados los asuntos de dinero. Tendrás una gran intuición para los negocios y surgirán en tu vida grandes oportunidades para invertir en proyectos que alcanzarán el éxito en muy poco tiempo. Los astros te aconsejan que aproveches este ciclo de abundancia en el que estás por entrar, para ahorrar grandes cantidades de dinero.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde se producirán muchos acontecimientos, algunos de ellos positivos y otros no tanto. Durante mucho tiempo aspiraste ocupar un alto cargo dentro de la compañía en la que trabajas. Finalmente, por distintas razones dicho cargo quedará vacante y estarás a un paso de cumplir tu sueño. Sin embargo, la competencia entre tus colegas y tú será feroz. Todos quieren ocupar ese lugar y solamente uno lo logrará.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que harán un balance de su vida en general. En algunos aspectos se sentirán orgullosos de sí mismos, mientras que en otros se sentirán completamente frustrados y esa frustración les hará replantearse muchas de sus metas.

NÚMERO AFORTUNADO: 26

SAGITARIO

AMOR: Sagitario tendrá una fructífera semana en lo que tiene que ver con los sentimientos. Tu relación sentimental es relativamente nueva y por ello has cometido algunos errores que demostraban el desconocimiento que tenías de tu pareja. Sin embargo, ocurrirán algunos acontecimientos a partir del día miércoles que te permitirán descubrir aspectos que desconocías de la personalidad de la persona que amas. De ahora en adelante serás mucho más realista con respecto a tu relación y sabrás qué puedes esperar y qué no de tu pareja. Los astros te aconsejan que cuando veas la realidad no cometas el error de negarla ante ti mismo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que surgirán algunas complicaciones. Tu actividad productiva está sufriendo algunos problemas, no es nada grave ni nada que no tenga solución. Sin embargo, te sientes culpable por una persona cercana a ti invirtió en tu proyecto todos sus ahorros y tú le prometiste que vería resultados rápidamente. Aprovecha los próximos días para sincerarte con esa persona y explicarle la situación.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde deberán aprenderá ser más humildes. Te han encargado que te ocupes de un proyecto pero existen algunas partes de este que están fuera de tu área de conocimiento. Deja la soberbia de lado, pídele a los idóneos en el tema que te asesoren. Los astros te aconsejan que no des un solo paso sin contar con los conocimientos adecuados.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana difícil. Estás atravesando un período de mucha sensibilidad y por ello todo lo que ocurre a tu alrededor te afecta mucho. Cuidado porque existen grandes riesgos de caer en una depresión.

NÚMERO AFORTUNADO: 53

CAPRICORNIO

AMOR: Capricornio verá aflorar las dificultades en el amor durante la semana que se inicia. Eres excesivamente posesivo y te pone muy nervioso que tu pareja esté comenzando nuevos proyectos porque piensas que eso alejará a la persona que amas de tu lado. No obstante, ocurrirá exactamente lo contrario, tu pareja recurrirá a ti para buscar apoyo y contención emocional debido a que los cambios que se están produciendo en su vida lo asustan o la asustan un poco. Los astros te aconsejan que manejes mejor tus inseguridades y que te muestres atento y comprensivo con tu pareja.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy positiva. En el pasado atravesaste una crisis económica muy fuerte, la cual se originó por tu comportamiento negligente. No obstante, eso ha quedado atrás. Caer te sirvió para aprender y para madurar. A partir de ahora administrarás con una gran eficiencia todos tus emprendimientos y negocios, no volverás a cometer imprudencia con el dinero ni a caer en gastos superfluos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que deberán manejarse con mucha cautela. Durante los próximos días la compañía donde trabajas atravesará algunas situaciones problemáticas que deberán ser resueltas de inmediato. Tú estarás encargado de resolver algunas de ellas, no obstante, aunque el tiempo apremie no debes hacer nada que no sea éticamente correcto. Te estás observando y de la actitud que asumas durante esta semana dependerá tu futuro en tu lugar de trabajo.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que tomarán plena consciencia de sus defectos y debilidades. A partir de ahora ya no será tan permisivo contigo mismo y comenzarás a trabajar para poder fortalecer tu carácter y mejorar tus defectos.

NÚMERO AFORTUNADO: 82

ACUARIO

AMOR: Acuario estará un tanto distraído y terminará cometiendo errores muy graves en la relación de pareja. Estás muy enamorado de tu pareja y por eso piensas que puedes hacer lo que sea para que él o ella permanezca a tu lado. Sin embargo, hay cosas contra las que no se puede ni se debe luchar, si la persona que amas no tiene hacia ti los sentimientos que tú desearías, no hay nada que puedas hacer al respecto. Asume la verdad y no te aferres a una persona que no puede amarte y que por lo tanto tampoco podrá hacerte feliz.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tenderán a estresarse demasiado por cosas que en realidad no son tan importantes. Tienes que aprender a medir mejor las situaciones. Tu negocio va muy bien, no tiene sentido que te enfrentes en batallas infantiles con tu principal competencia. Pelea sólo las batallas que puedes ganar y aquellas que te reporten algún beneficio para tu actividad productiva.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que deberán intentar evitar todo lo posible a personas negativas. En tu ámbito de trabajo se están viviendo momentos de mucha tensión, ante esta situación muchos de tus compañeros se la pasan quejándose todo el día y augurando lo peor para el futuro de la compañía donde trabajas. Los astros te aconsejan que no te dejes ganar por la desesperanza.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que tenderán a fortalecer su autoestima. Durante mucho tiempo has permitido que personas de tu entorno te maltraten, sin embargo durante esta semana las enfrentarás y pondrás fin a esta desagradable situación.

NÚMERO AFORTUNADO: 11

PISCIS

AMOR: Los conflictos de pareja serán los protagonistas en la semana de los nativos de Piscis. El comportamiento de tu pareja es intachable pero el problema es que tú vives con un temor constante a ser traicionado. En el pasado viviste y sufriste infidelidades que te dejaron marcado, no obstante, la persona que amas y que está a tu lado actualmente es muy diferente a la persona que te lastimó. Los astros te aconsejan que no generes situaciones tensas e innecesarias en tu relación sentimental. Deja el pasado atrás y no permitas que los recuerdos desagradables estropeen tu brillante y promisorio presente amoroso.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana difícil. Tienes una sociedad comercial que te ha permitido obtener muy buenas ganancias. Tu relación con tus socios es excelente pero existe entre algunos de ellos muchos roces y enfrentamientos. Tú siempre has intentado pacificar los ánimos y has ayudado a llegar a un acuerdo. No obstante, durante los próximos días te convendría mantenerte al margen de cualquier discusión y dejar que tus socios arreglen sus propios problemas.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde recibirán malas noticias. Durante los próximos días existen grandes probabilidades de que pierdas tu trabajo o de que tus condiciones laborales se vean afectadas de forma negativa. Sin embargo, no debes preocuparte porque después de esta crisis se comenzará para ti un período excelente a nivel laboral. La ayuda que necesitas vendrá por un camino inesperado.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que se dedicarán a embellecer los lugares en los que habitan para sentirse mejor en ellos. Será una semana ideal para adquirir muebles y redecorar el hogar. También será un buen momento para realizar mudanzas.

NÚMERO AFORTUNADO: 13