Aries

AMOR: Se avecinan importantes transformaciones en el amor para Aries. Durante un largo tiempo viviste entregado en cuerpo y alma a tu pareja, sin embargo, durante los próximos días te enterarás de que tu pareja ha cometido algunas infidelidades a lo largo de la relación. No le harás reclamos pero a partir de ahora te permitirás vivir una vida íntima mucho más activa y divertida que antes. Tendrás aventuras con personas que antes habías rechazado para guardarle fidelidad a tu pareja. En cierta forma, comenzarás una etapa liberadora, disfrútala.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que se producirán algunos hechos liberadores. Desde hace años mantienes una sociedad con una persona que además de ser tu socio, es tu amigo. Juntos lograron hacer negocios exitosos, no obstante, desde hace un tiempo las cosas han cambiado y por eso durante esta semana juntarás valor y le pedirás disolver la sociedad. Tranquilo, todo saldrá bien.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana que se caracterizará por las buenas noticias que recibirán. Durante los próximos siete días comenzará un período ideal para las personas de este signo que no tengan empleo. Puede que después de tanto buscar se sientan deprimidos y desesperanzados. Sin embargo, ocurrirán importantes sucesos que los reanimarán y que les devolverán la esperanza.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal los próximos siete días serán excelentes para las personas de este signo. Durante los últimos meses experimentaste una baja en tu rendimiento intelectual, sin embargo a partir de ahora gozarás de una gran fertilidad intelectual y una enorme capacidad para aclarar tus ideas.

NÚMERO AFORTUNADO: 36

Tauro

AMOR: Se acerca una muy bonita semana para Tauro en el amor. Tu pareja vivió una crisis muy fuerte durante los últimos meses y creíste que no iban a lograr salir adelante. Sin embargo, a partir de esta semana los ánimos comenzarán a calmarse y la comunicación mejorará bastante. Tu pareja y tú podrán sentarse a conversar sin discutir, él o ella te explicarán qué fue lo que hiciste que tanto les molesto. Por otra parte, tú también podrás expresarte y manifestar los motivos de tus enojos.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde podrán recuperar un poco la paz que habían perdido durante los últimos meses. Tu negocio está atravesando un momento complicado, intentaste todas las soluciones que se te ocurrieron pero no lograste ningún resultado. Sin embargo, durante los próximos días descubrirás mediante un encuentro fortuito, dónde está el error y qué puedes hacer para solucionarlo. Los astros te aconsejan que aprendas a controlar tus nervios.

TRABAJO: En el campo laboral los nativos de este signo vivirán una semana excelente y llena de buenos augurios. Has trabajado incansablemente durante muchos meses para intentar que tu trabajo se destaque. Sin embargo, nada de lo que hacías funcionaba y no encontrabas la forma de dejar de ser un número más dentro de tu lugar de trabajo. Los astros te aconsejan que trabajes más duro que nunca porque tu oportunidad llegará durante los próximos días y de la forma más inesperada.

BIENESTAR: En el ámbito de crecimiento personal, la gente de este signo vivirá una semana bastante estéril. Te está costando mucho ver tu realidad tal cual es, pierdes demasiado tiempo en dispersiones y en sueños demasiado irreales e inalcanzables. Intenta focalizar tus energías en proyectos más realistas.

NÚMERO AFORTUNADO: 19

Géminis

AMOR: Géminis se encontrará con un amor del pasado la próxima semana. Las personas de este signo que están solteras, tendrán encuentros accidentales con algunas exparejas. Al principio este reencuentro te desagradará porque las cosas no acabaron bien entre ustedes pero luego tu enojo irá disminuyendo. Tu expareja te invitará a algún lugar y allí podrán conversar y aclarar muchos asuntos dolorosos de los que nunca habían hablado. Esta semana empezará para ti un ciclo ideal para las segundas oportunidades en el amor.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que diferentes acontecimientos los obligarán a tomar decisiones que venían postergando. Desde hace años que tienes una sociedad comercial con algún familiar y dicha sociedad funcionó bien por un tiempo. Ahora tienen intereses distintos y tienen dificultades para ponerse de acuerdo. Debido a un incidente que ocurrirá en los próximos días, hablarás con tu socio y le pedirás disolver una sociedad que ya no beneficia a ninguno de los dos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchos cambios. Inesperadamente te propondrán ocupar un cargo importante pero el problema será que para ello deberás cambiar de lugar de residencia. No lo dudes ni un instante, tu nuevo lugar de trabajo será mucho más armónico que tu lugar de trabajo actual. Tus nuevos colegas y compañeros de trabajo serán mucho más cordiales y confiables que los actuales y te sentirás muy cómodo trabajando con ellos.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo recibirán durante los próximos días, importantes invitaciones para asistir a seminarios, conferencias y cursos. En dichos eventos conocerán a gente que los ayudará a conocerse más y a determinar con mayor claridad qué quieren para sus vidas.

NÚMERO AFORTUNADO: 51

Cáncer

AMOR: Habrá complicaciones amorosas en la vida de los Cáncer. Estás en una etapa de una profunda transformación a nivel persona y espiritual. Quieres cambiar viejos hábitos, empezar a rodearte de otro tipo de gente y vivir tu vida de una forma distinta a como lo hacías hasta ahora. El problema será que tú pareja no estará de acuerdo con tus decisiones. Entre ambos hay cariño pero están en etapas distintas y por eso será muy difícil que puedan ponerse de acuerdo. Tal vez darse un tiempo para pensar sea lo más sano para los dos.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que aprenderán a renunciar a viejas estructuras mentales. Siempre has sido una persona muy trabajadora y eso hasta el momento te ha dado excelentes resultados. Sin embargo, tu actividad productiva ha comenzado a decaer y aunque trabajas mucho más de lo habitual, no consigues reactivarla. La clave para solucionar tus problemas radica en la innovación, tu negocio necesita renovarse para poder competir en el mercado actual.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que podrán cosechar los frutos de todo el esfuerzo que han realizado durante los últimos meses. Creíste que tu trabajo quedaría en el anonimato. Tu desempeño siempre fue excelente pero como la relación con tu jefe era tensa, pensaste que nunca tendrías la oportunidad de crecer profesionalmente. Afortunadamente, tus suposiciones eran erróneas y lo comprobarás durante los próximos siete días.

NÚMERO AFORTUNADO: 26

Leo

AMOR: Leo se despoja de viejas ataduras en lo sentimental la próxima semana. Estás solo desde hace un tiempo y eso te pone muy mal. Has intentado por diversos medios comenzar una relación pero no has podido lograrlo. Esta semana te reencontrarás con un viejo amigo y él te hará entender en qué estás fallando. Comprenderás que debes relajarte y abandonar esa desesperación por conseguir una pareja. Cuando focalices tus energías en otros objetivos, te tranquilizarás. Dejarás de buscar el amor y por eso lo encontrarás.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán actuar con mucha cautela. Enfrentarás situaciones inesperadas en tus negocios que te desestabilizarán a nivel emocional. Estarás tan ansioso por encontrar una solución a dichos imprevistos que correrás el riesgo de optar por opciones que no sólo no son las más adecuadas sino que además pueden empeorar tu situación. Los astros te aconsejan que antes de tomar una decisión, te calmes y recuperes la estabilidad mental que sueles tener.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que podrán recuperar esperanzas perdidas. Estás intranquilo porque ha habido muchos cambios en tu lugar de trabajo y sientes que en cualquier momento te puede tocar a ti. Y efectivamente así será pero esos cambios no te perjudicarán, todo lo contrario, resultarán un gran incentivo para ti. Tranquilízate y ten más confianza en la vida.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana muy importante. Comenzarán una actividad terapéutica que les permitirá enfrentar de una forma saludable las experiencias negativas y los recuerdos dolorosos del pasado. Aprenderán a aceptar los cambios como algo natural de la vida y ya no se resistirán a ellos.

NÚMERO AFORTUNADO: 46

Virgo

AMOR: Una semana mágica se vaticina para Virgo. Durante los próximos siete días la luna influirá positivamente en las personas de este signo, esta influencia les permitirá concretar aquellas historias de amor que parecían imposibles. Hay una persona de la que estás secretamente enamorado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nunca le manifestaste abiertamente tus sentimientos porque creíste que serías rechazado. Te conformabas con ser su amigo y estar a su lado. No obstante, las cosas cambiarán radicalmente durante los próximos días. Lo que considerabas como un sueño inalcanzable, sucederá.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que podrán aprender importantes lecciones. Eres una persona muy controladora, te gusta planear minuciosamente las cosas y que todo salga de acuerdo con tus deseos. Sin embargo, en la vida ocurren imprevistos y cuando esto sucede de nada servirán tus quejas. Los astros te aconsejan que ejercites más tu flexibilidad mental y tu capacidad para adaptarte a los nuevos desafíos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy estresante. Durante los últimos meses has trabajado incansablemente en un proyecto y tu esfuerzo ha dado resultados porque has conseguido realizar un trabajo brillante. Sin embargo, alguien intentará robártelo. Sé cuidadoso, detallista y meticuloso, mantén informados a tus superiores de tus avances para que sepan en qué estás trabajando. Además, te ayudará mucho mostrar más carácter y determinación a la hora de enfrentar a tus compañeros de trabajo.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana peligrosa. Existirá una tendencia a dejarse llevar por los enojos y por la furia. Tendrás algunas discusiones con familiares durante las cuales dirás cosas sin pensar que tendrán importantes y drásticas consecuencias para el futuro de tu vida familiar.

NÚMERO AFORTUNADO: 16

Libra

AMOR: Libra sufrirá decepciones amorosas esta semana. No estás conforme con tu actual situación sentimental. Quieres tener una relación en la que haya mucha pasión, deseas que la comunicación con tu compañero sentimental sea fluida y te desilusiona darte cuenta que tu relación actual está muy lejos de ese ideal al que aspiras. Has hablado con tu pareja para intentar que las cosas cambien pero él o ella no parece estar muy interesado en que eso ocurra. Los astros te aconsejan que finalices la relación.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde se producirán situaciones muy estresantes. En tu actividad productiva surgirán inconvenientes que serán completamente nuevos para ti. Te gusta controlarlo todo y reaccionas muy mal ante las situaciones problemáticas nuevas. El problema tiene solución, sólo necesitarás dejar tu soberbia de lado y pedir consejo a aquellas personas idóneas en el tema.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que recibirán muy buenos ofrecimientos. Desde hace unos meses tu presupuesto está completamente desequilibrado y para equilibrarlo necesitas conseguir de forma urgente un ingreso extra. Sin embargo, no tendrás que molestarte mucho en buscar oportunidades porque durante los próximos días un amigo te ofrecerá trabajar con él. Este segundo trabajo te permitirá poder vivir de una forma más holgada y tranquila.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana excelente. Te sentirás embargado por una enorme energía, estarás más dispuesto a soltar resentimientos del pasado y tendrás una gran capacidad para sobreponerte a las desilusiones. Retomarás el contacto con algunas amistades del pasado.

NÚMERO AFORTUNADO: 71

Escorpio

AMOR: Escorpio vivirá una semana muy liberadora en el amor. Durante los próximos siete días comenzará un período ideal para finalizar con las relaciones sentimentales enfermizas. Estás en pareja pero no eres feliz. La persona que amas no te valora ni te respeta y eso ha minado tu autoestima y tu seguridad. Sientes que no vales nada y que si dejas a tu pareja actual nadie podrá quererte. Te reencontrarás con alguien durante los próximos días y esta persona será fundamental para tu proceso de tu curación y de cambio.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tendrán que tomar importantes decisiones. Tu actividad productiva ha crecido mucho, no obstante para continuar evolucionando necesitas asociarte con otras personas. Desde hace tiempo que sabes que si no buscas el apoyo económico y logístico de otros, tu negocio se verá perjudicado. Los astros te aconsejan que no dilates más las cosas, toma una decisión y hazlo rápido.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchos conflictos. La relación con algunos de tus compañeros de trabajo nunca ha sido muy buena, sin embargo durante las últimas semanas se ha vuelto insoportable. Ellos te odian y con el objeto de molestarte harán correr chismes malintencionados sobre ti. No reacciones de forma agresiva porque eso es precisamente lo que ellos esperan. Actúa como si dichos compañeros no existieran y eso hará que dejen de molestarte.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que lograrán realizar grandes avanzas. Existen algunos asuntos que has intentado evitar con todas tus fuerzas a pesar de que sabías que ese comportamiento no era el correcto. Sin embargo, durante los próximos días afrontarás el miedo a asumir responsabilidades.

NÚMERO AFORTUNADO: 11

Sagitario

AMOR: Habrá mucha melancolía en la semana de Sagitario en lo que respecta a los sentimientos. Tu relación sentimental terminó hace tiempo pero por más que lo intentas no puedes seguir adelante con tu vida. Te sientes estancada y sin fuerzas para intentar reponerte. El problema es que hay muchas cosas que no le dijiste a tu expareja y es por eso por lo que te está costando tanto sacarlo definitivamente de tu vida. Aunque sea doloroso, intenta tener un encuentro con tu expareja y aprovecha para decirle en la cara todo lo que te guardaste durante mucho tiempo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana durante la que podrán recuperar el optimismo. Desde hace un tiempo que te sientes desalentado y desesperanzado con respecto al futuro de tu actividad productiva. La crisis económica ha golpeado fuerte a tu negocio y te deprimes pensando en que no lograrás encontrar una solución. Sin embargo, un hecho aislado te inspirará y tendrás una idea mediante la cual tu situación cambiará radicalmente.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que se arrepentirán de acciones cometidas en el pasado. Debido a tu excelente desempeño, tus superiores te ofrecieron un aumento de sueldo. Estabas tan entusiasmado que gastaste grandes sumas por adelantado, pensando que podrías pagar tus deudas cuando comenzarás a cobrar tu aumento. Desafortunadamente, durante esta semana te enterarás de que tu aumento se retrasará debido a la difícil situación financiera que está atravesando la compañía donde trabajas.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que experimentarán una gran liberación. Algunos familiares cercanos hacen cosas que te molestan mucho pero nunca antes habías expresado tu malestar para no generar conflictos. Sin embargo, durante los próximos días explotarás y dirás todo lo que sientes.

NÚMERO AFORTUNADO: 27

Capricornio

AMOR: Los problemas afectivos de Capricornio tendrán un sitio de privilegio durante la próxima semana. Últimamente has descuidado mucho tu relación sentimental, tuviste que enfrentar muchos desafíos a nivel laboral o profesional y por eso tu vida amorosa quedó completamente relegada. Durante los próximos tomarás consciencia del comportamiento que has tenido e intentarás compensar a tu pareja por tantas desatenciones. Sin embargo, existe la posibilidad de que tu compañero sentimental ya no esté interesado en continuar con la relación. Hay errores que se pagan caros y el que tú cometiste puede ser uno de ellos.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana complicada. Un grupo de personas muy importante dentro del rubro de tu actividad productiva te ha ofrecido asociarte con ellos. Sin embargo, a pesar de que la propuesta es sumamente conveniente, tú tienes dudas y no te animas a dar el siguiente paso. Los astros te aconsejan que dejes a un lado tu indecisión porque podrías perder una oportunidad irrepetible.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy buena. Durante los próximos siete días las personas de este signo contarán con un gran auspicio astral, el cual les otorgará un gran carisma personal. Tendrán la capacidad de convencer fácilmente a cualquiera. Será el momento ideal para solicitar a tu jefe el aumento que deseas pedir desde hace tiempo o pedir esa licencia para tus vacaciones.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en donde no se producirá ningún avance con respecto a sus limitaciones. Están atravesando una etapa de mucha introspección, tienen dificultades para expresar sus emociones pero nada de eso cambiará esta semana.

NÚMERO AFORTUNADO: 37

Acuario

AMOR: Los nativos de Acuario tendrán una semana muy pesimista en el amor. Tu relación amorosa está pasando desde hace tiempo una crisis muy fuerte, pensaste que podrían solucionar los problemas pero esta semana te darás cuenta de que no será así. Para que una relación funcione es necesario que los dos miembros de la pareja se comprometan y ese no es tu caso. Te enterarás de que la persona que amas está comenzando a interesarse por alguien más y eso te llenará de dolor. Vive tu duele y luego levántate porque el amor llegará a ti más rápido de lo que crees.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde abandonar la rigidez ante el cambio. Tu negocio llegó a ser muy exitoso y durante mucho tiempo pensaste que todo continuaría igual y que no tendrías necesidad de hacer ninguna innovación. Ahora te has dado cuenta de que estabas equivocado y que si deseas que tu actividad productiva continúe creciendo deberás modernizarla e incorporar nuevas tecnologías.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que te harán proposiciones que te obligarán a dejar tu zona de confort. Estás muy cómodo y contento por el ambiente humano en el que trabajas. Tienes una excelente relación con tus jefes y eres amigo de tus compañeros de trabajo. No obstante, sabes que a nivel profesional estás estancado. Tienes las capacidades suficientes para desempeñar tareas mucho más complejas y ha llegado la hora de buscar nuevos desafíos profesionales.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que finalmente lograrán liberarse de algo del pasado que les pesaba y que les impedía avanzar. Puede tratarse de una situación, de un recuerdo o de una persona, pero lo importante es que será muy liberador.

NÚMERO AFORTUNADO: 40

Piscis

AMOR: Esta semana que comienza te sorprenderá con importantes descubrimientos acerca de tu pareja. Tu relación ha comenzado recientemente y estás muy entusiasmado. Tu pareja también está muy enamorada de ti y para que ambos puedan conocerse con mayor profundidad te propondrá que realicen juntos una serie de actividades recreativas y comunitarias. La pasarás muy bien junto a la persona que amas y al conocer sus sueños y su visión del mundo, te darás cuenta de que es la persona que has estado esperando desde hace mucho tiempo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tomarán consciencia de los grandes errores que han cometido. Siempre has sido muy independiente, prefieres hacer todo tú solo y no pedirle favores a nadie. Sabes que necesitas modernizar tu emprendimiento y que no tienes los recursos para hacerlo. En el pasado alguien te ofreció un financiamiento para ayudarte a progresar, tú lo rechazaste y esta semana te darás cuenta que fue un grave error.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana con muchas sorpresas. Siempre has trabajado solo pero durante los próximos días tu jefe te anunciará que para el próximo proyecto deberás trabajar en equipo. Esta noticia no resultará agradable y tu compañero de equipo no te caerá bien. Sin embargo, los astros te aconsejan que seas más flexible, al principio te costará un poco adaptarte a las nuevas condiciones pero con el tiempo llegarás a formar un gran equipo junto a esta persona.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que se darán cuenta del trato negligente que han tenido hacia su salud. Durante los últimos meses han vivido situaciones de mucho estrés y han canalizado de forma negativa dicha ansiedad.

NÚMERO AFORTUNADO: 50