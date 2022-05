Sandra Ballesteros participó de varios proyectos en la pantalla chica de nuestro país: Gasoleros, Verano del ´98, Resistiré, Lalola, Guapas, entre otros. Sin embargo, hace 8 años dejó el estrellato atrás y volvió a Villaguay, su pueblo natal en Entre Ríos, donde decidió hacerse cargo de la estación de servicio que manejaba su papá.

“Internamente sentía que necesitaba otra forma de vida, y que esa otra forma de vida estaba pidiendo desarrollarse. Fue algo tan definitivo que cuando mi papá me contó que había puesto en venta la estación de servicio de Villaguay, le dije casi sin pensarlo que no la vendiera, que yo me iba a hacer cargo”, declaró en diálogo con el diario La Nación.

La ex actriz contó que al principio fue difícil acostumbrarse ya que el pueblo cerraba las puertas de los locales al mediodía, la siesta es sagrada, y recién a las cinco de la tarde todo vuelve a cobrar vida. A pesar de esto, logró conectarse y ya se siente una local del lugar.

"Durante unos años tuve una forma de vida que no me había llevado a los mejores lugares, pero había podido cambiar el chip para tener hábitos más saludables. Y ya no tenía ganas de trabajar como actriz", explicó sobre qué fue lo que la llevó a hacer este cambio. Además, reveló que en un viaje a la India en 2008 sintió un llamado espiritual a través de la música.

Finalmente, Ballesteros contó que sueña con convertirse en madre. La mujer reveló que no está en pareja, que vive con sus dos perras y agregó: “Estoy esperando que se dé algo que deseo desde hace mucho tiempo. Estoy en un proceso de adopción, de un niño o niña de entre 10 y 15 años”.