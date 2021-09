La estrella con esencia argentina Anya Taylor Joy, tiene un nuevo protagónico en una película de terror y suspenso: El Misterio del Soho, dirigida por el británico Edgar Wright.

En la película su rol es el de una joven del Londres de los años 60 que se le aparece en los sueños a una chica huérfana (Thomasin McKenzie) y su vida empieza a complicarse por esos sueños.

Es su primer gran papel después que Anya se consagrase como estrella mundial por su papel en "Gambito de Dama" la serie éxito de Netflix.

Por otro lado, Anya no dejó se noticia toda la semana. Por un lado porque insinuó que podría volver a vivir en la Argentina, en una entrevista con InStyle, Anya dijo “Tengo un pasaporte estadounidense y otro británico y tengo la residencia argentina, lo cual me hace muy feliz porque me gustaría vivir en la Argentina otra vez, así que eso es bueno”.

Por otro lado, el presente de la joven aunque consagrada actriz es pleno. Los medios del corazón, la capturaron feliz en Venecia disfrutando con su nueva pareja Malcolm McRae. Los papparazzi la fotografiaron infraganti besándose apasionadamente en el balcón de su hotel.