Viviana Canosa renunció al grupo América por temas de "libertad de expresión"

Viviana Canosa era la figura mas llamativa de A24, la señal de cablenoticias del grupo América y además, la que mejor medía, después de que emigraron a LN+, Eduardo Feinmann y Johnatan Viale. Pero ahora, deberán buscarle un reemplazo.

Anoche, mediante un hilo de Twitter, la conductora renunció al canal, argumentando problemas en términos de libertad de expresión. "Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica", escribió y abrió el hilo.

Canosa agregó que: "Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. Tambien tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el sintoma. No son lo mismo", explicó.

Viviana dijo además que: "Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas. Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño", indicó.

Por otro lado, la conductora agregó que: "Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche". Ahora A24 deberá buscar un reemplazo acorde a las mediciones de Canosa, que era el programa mas visto de la señal.