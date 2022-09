La actriz Valtnina Bassi estrenó su nueva obra: Los gestos Bárbaron, en el teatro Picadelly, junto a su colega y amiga, Laura Novoa y contó su entusiasmo en el ciclo Detrás de Escena, con Daniel Gómez Rinaldi.

“Estamos re contentos todos. Fue gestado medio por nosotros. Estoy con Laura Novoa, que es mi amiga e hicimos un montón de obras juntas. Teníamos ganas de armar un proyecto más personal, nos juntamos con Cristian Drut, que es el director e Ignacio Fernández, el autor. Daniel Melero hace la música y se pasa componiendo para la obra. Todo es un lujazo”, detalló la actriz.

Por otro lado, contó sobre su relación sentimental con el actor Fabio Di Tomaso y detalló porque no se los ve juntos: "Estamos juntos hace un par de años ya. Estamos contentos y la pasamos muy bien. Los dos somos re perfil bajo y no es que es una pose; nos sale así. A mí me re preguntan por qué soy tan perfil bajo y no aparezco tanto pero no tengo respuesta, me sale ser así. Soy vergonzosa, tímida, no me gusta vestirme y maquillarme, mucho menos exponerme", explicó.

Luego agregó: "Nunca publicamos fotos juntos con Fabio pero por nada en especial. Nos las quedamos para nosotros a las fotos", dijo.

Además explicó como es su vida cotidiana: "Yo tengo un hijo y él, otro. Cada uno vive en su casa y nos vemos cuando podemos, ¡porque nuestras vidas son un quilombo! Está bueno porque elegimos cuándo vernos y nos sirve así. Me parece, por ahora, la mejor opción. Nos está yendo bien y siempre encontramos el huequito para vernos. Esto de la neurosis del preestreno de un actor es muchísimo y nos volvemos infumables, entonces ahí uno sabe que se tiene que retirar hacia su casa y santo remedio. Aparte no vivimos tan lejos: yo en Palermo y él, en Saavedra. No es tan lejos tampoco. Creeme que se puede", dijo, entusiasmada. Saludable.