Una confrontación entre Amber Heard y la abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, se volvió viral después de que la pareja discutiera sobre la definición de la palabra "donar".

Heard se enfrentó a un contrainterrogatorio del abogado de Depp el lunes, y el abogado planteó la pregunta de qué hizo la estrella de Aquaman con su acuerdo de divorcio de $ 7 millones. Heard se había comprometido previamente a donar la totalidad de la suma a la caridad, pero el testimonio anterior de la corte demostró que aún no ha cumplido esta promesa.

El juicio Depp vs Heard continuó el lunes después de un receso de una semana. Depp está demandando a su exesposa Heard por $50 millones en pérdidas de ingresos después de que ella escribiera un artículo de opinión en 2018 sugiriendo que era una sobreviviente de abuso doméstico.

Todavía no donó el acuerdo de divorcio de $7 millones a caridad. ¿No es así?", interrogó Vasquez a Heard. "Incorrecto", respondió la actriz y continuó: "Prometí la totalidad⁠—". "No, señorita Heard. Esa no es mi pregunta", interrumpió Vásquez, y aclaró de nuevo que se refería a donar y no a prometer.

"Uso compromiso y donación como sinónimos. Significan lo mismo", replicó Heard. A partir de ese momento, el ida y vuelta se intensificó, pero ambas mujeres se mantuvieron firmes en su postura. "Así es como se pagan las donaciones”, finalizó Vásquez, dirigiéndose a Heard y al jurado.