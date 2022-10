30 años desde la muerte de Freddie Mercury, la banda Queen lanzó un nuevo tema titulado "Face It Alone", recuperado de una grabación inédita registrada en las sesiones del álbum “Miracle” de 1989.

La banda inglesa ya había anticipado el viernes pasado la salida de la canción por medio de un tweet, junto a un fragmento de la canción con la inconfundible voz de Freddie. “¡Fans de Queen! ¿Vieron las noticias? Tengan los ojos bien abiertos y compartan sus fotos de dónde vieron los anuncios usando el hashtag #FaceItAlone”, decía el comunicado. La canción también se filtró el día de ayer a través de una radio francesa.

La canción en cuestión es una balada característica de Queen, con tonos más convencionales acordes al estilo que la banda tenía en aquella época. El tema no cuenta con un clásico solo de Brian May o el toque operístico de Mercury, sino que opta por tomar un camino más reflexivo y dramático.

La existencia de la pista fue revelada por Brian May y Roger Taylor en una entrevista de radio para la BBC, posterior a su participación en el Jubileo Real de este año. "Prácticamente nos habíamos olvidado de esta pista, pero ahí estaba, esta pequeña joya. Es maravillosa, un auténtico descubrimiento. Es una pieza muy pasional”, comentó el baterista Taylor en ese momento.

May destacó el trabajo de los técnicos, quienes “habían hechos maravillas” para recuperar la canción, algo que preocupaba en un inicio al guitarrista por el estado de la cinta.

Está es la primera canción inédita que ha salido a la luz de la banda junto a Mercury después del póstumo disco "Made in Heaven", editada en 1995. En cuanto a Freddie como solista, en 2019 se reveló una canción inédita llamada "Time Waits for No One".

“Face It Alone” va a formar parte de una edición de lujo del disco “Miracle”, originalmente lanzada en los `80. Dicha nueva edición se titulará “Queen. The Miracle Collector´s Edition” y saldrá a la venta el 18 de noviembre.