"Muchas veces me cruzo con gente que me dice que mi música les cambió la vida, que ustedes hayan escuchado mi música me cambió la vida a mí y por eso siempre se los voy a agradecer". Estas fueron algunas de las palabras con las que Duki se daba un espacio para hablar en su show. Mauro Ezequiel Lombardo es uno de los artistas más relevantes y queridos de la escena argentina actual, y este jueves 6 el Estadio José Amalfitani presenció al trapero en su punto máximo.

40 mil de personas fueron a escuchar al “chico estrella” en un show de casi tres horas a Vélez y experimentaron un “espectáculo” con todas las letras. No solo eso, sino que también se llevaron más de una sorpresa. El repertorio contó con más de 40 canciones, en las cuales Duki hizo un viaje por toda su trayectoria como cantante. Fue desde su época de “Modo Diablo” hasta llegar a su más reciente “Temporada de Reggaeton”, dejando satisfecho a todos sus fans, sean nuevos o longevos.

El concierto arrancó poco antes de las 21.30, y si el principio de un concierto define qué tan bueno va a ser, Duki tuvo un éxito rotundo. El artista coronó su entrada con “GIVENCHY”, parte de su reciente álbum “Temporada de Reggaeton 2”, y el pogo no se hizo esperar. Mientras tanto, fuegos artificiales salían disparados desde el escenario. Y para mantener la euforia, en seguida continuó con uno de sus hits más memorables: “Rockstar”. El trapero vistió muchos outfits, pero se destacó por una camisa blanca con el grabado “Desde el Fin del Mundo”, título de uno de sus discos, en la espalda.

El concierto no había iniciado ni hace 10 minutos y el ambiente ya estaba en llamas. Luego de tomarse 15 segundos para respirar, Duki siguió con “Te Sentís Sola” y “Sudor y Trabajo”, temas muy rockeros que contaron con batería, bajo y guitarras. El artista se dirigió constantemente a la gente en las tribunas del estadio para preguntarles cómo la estaban pasando, un gesto que emocionó a todos los presentes y más a los que estaban en las gradas.

Duki también aprovechó el espacio para compartir sus vivencias y experiencias personales, contándole al público que el primer recital al que atendió fue en Vélez a los 9 años: un concierto de Charly García al que lo llevó su papá Guillermo, a quien le dedicó la canción “Ticket”. Años después, se encuentra él mismo en el escenario haciendo disfrutar a miles de personas.

Un momento cúlmine sucedió cuando Duki salió del escenario y un video empezó a reproducirse. Entonces, la voz en off de Osvaldo Principi, de 100% Lucha, relatando como si se tratara de una pelea de box, presentó a dos Dukis en una conferencia de prensa. Ahí, ambas versiones del artistas discutían para ver cuál era mejor. “Yo te entiendo... Es difícil que te reemplacen y salga algo mejor que vos”, decía uno, mientras que el otro expresaba que “la obra nunca va a poder reemplazar al artista y que ”el autor es el que elige el principio y el final de cada libro que escribe". Esto fue una alusión a la clásica discusión entre los fans de qué Duki es mejor: el trapero o el reggaetonero. Sin embargo, Mauro demostró que es capaz de sobrellevar ambos estilos y seguir siendo él mismo.

Posterior todo el acting en video, Duki se montó sobre el mangrullo, decorado como un ring de boxeo, y comenzó a cantar “Hello Cotto”, dedicándosela a "los pibes del fondo". De vuelta en el escenario principal, el artista continuó con una lista de temas algo más oscuros y representativos de su lado rapero. Entre ellos, se destacó “Lost Tape”, que empezó en versión a capella y una base de boom bap en la batería.

Pero sin duda, lo que más emocionó a todos fueron las apariciones de otros artistas que han acompañado a Duki a lo largo de su carrera. El primero en subir fue el rumorado español Rels B, con su colaboración de reggaeton “Yin Yan”. C.R.O. puso su parte en “Alas”, “Fvck love” e “Hijo de la Noche”. El joven Lucho SSJ, a quien Duki tiene mucha estima, aportó en “Perdoname Si Llego Tarde”. Obie Wanshot puso su sello oldschool en ”H.I.E.L.O”. Khea subió un poco el volumen con “Hit Boy”. “Los del Espacio” también participaron del evento: Rusherking con ”Además de Mi", FMK en “Interestelar” y Lit Killah para “Mala Mía”. Asan incluso participó como DJ en gran parte del recital, además de que tuvo un espacio para cantar "Teca", obra suya.

Po su parte, Nicki Nicole participó en “YaMeFui” y soltó en llanto al terminar de cantar. “Muy merecido todo amigo, sos realmente un orgullo para todos”, le dijo a Mauro mientras se encontraban en un abrazo. Ambos artistas mandaron un saludo a Bizarrap, con quien colaboran en el tema y que, según ellos, no había podido atender al evento. Sin embargo, casi al final del concierto, el productor dejó a todos en shock cuando subió y acompañó a Duki en “Malbec”. "Sos el N°1 hermano. Gracias vos muchos estamos donde estamos, nunca me lo voy a olvidar", enfatizó el DJ. Duki también aprovechó su presencia para anunciar que su BZRP Mussic Session saldría antes del Mundial, por lo que la espera no será tan larga.

Para complacer a todos los fanáticos antiguos, y para revivir la era dorada de Duki y compañía en cuanto a trap se refiere, el “Modo Diablo” subió a C.R.O., Lucho, Obie y Khea para romperla con “Tumbando el Club”, considerada himno nacional del trap.

Pero lo que robó el corazón de muchos fue que Emilia, pareja de Duki, lo acompañara en una versión acústica de “Como Si No Importara”.

Lamentablemente para los aficionados, artistas como YSY A y Neo Pistea no alcanzaron a llegar al concierto, pero igualmente Duki se encargó de expresar su afecto hacia ellos. “Ellos estuvieron conmigo cuando yo pasé los peores momentos, tanto como mi familia, y ellos son mi familia. Así que esta canción se las dedico a YSY A y Neo Pistea, que los amo con mi vida”, exclamó antes de cantar “Quavo” y “Vuelta a La Luna”.

Entre otras canciones que se sumaron al repertorio están “Pintao”, “Pininfarina”, "Unfollow”, “Top 5″, “Goteo”, “No Vendo Trap”, “Sold Out Dates” y "Sin Frenos".

La noche épica cerró con la infaltable y amada por los fans “She Don't Give a Fo”, para la cual invitó a Khea a sumarse. Con esta canción y fuego artificiales a montones fue que Duki se despidió de su primer Vélez, mientras se encuentra a la espera de 3 presentaciones más.

“El día que ustedes me miren y sientan que yo ya no soy el mismo de antes, quiero que me lo digan. Porque yo hasta el día que me muera, voy a ser un pibe más como ustedes. Y voy a seguir diciendo que los sueños se cumplen, porque los sueños se cumplen”. Eso es lo que hace especial a Duki: que a pesar de toda la fama y los logros que consiguió estos últimos años, el sigue teniendo los pies en la tierra y se sigue considerando un pibe más. Y sea “Modo Diablo” o "Temporada de Reggaeton", el siempre va a ser Mauro Ezequiel Lombardo, y esta noche demostró por qué es uno de los más grandes.