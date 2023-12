Céline Dion "ya no tiene control sobre sus músculos". De acuerdo a lo que contó una de las familiares de la cantante en el marco de una actualización sobre su salud, "en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios, pero, no lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo y eso es lo que más me preocupa".

Claudette, una de las hermanas de la artista, se refirió al raro trastorno llamado síndrome de la persona rígida, una afección progresiva que afecta gravemente la movilidad y que actualmente no tiene cura.

"Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce. Céline trabaja duro, pero perdió el control de sus músculos", contó en una entrevista concedida al medio 7 Jours.