Mientras en la Ciudad de Buenos Aires comenzaba un despliegue inusual para el control de las manifestaciones previstas para la tarde, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que la línea 134 quedó saturada por la cantidad de denuncias que se estaban recibiendo contra líderes de organizaciones sociales. El número telefónico fue ofrecido por el Gobierno Nacional para que los beneficiarios de planes sociales puedan alertar a las autoridades por amenazas de quite de beneficios para las personas que no acudan a las marchas.

“Recibimos más de cinco mil llamados en el teléfono 134, y no pudimos procesar más porque el sistema se saturó: tiene capacidad para 300 llamados por hora. Hemos recibido mensajes todo el tiempo que decían ‘si no voy a la marcha, me cortan el plan Potenciar Trabajo’”, alertó la funcionaria en una entrevista con TN.

“El Gobierno los va a proteger” a los que denuncian, garantizó Bullrich, quien ya había señalado que “va a haber cámaras en toda la ciudad de Buenos Aires, en los ferrocarriles, en distintos lugares donde se pueden llegar a hacer un piquete. Va a haber fuerzas policiales con cámaras filmando, para luego generar un sistema de identificación. El Renaper (Registro Nacional de las Personas) está trabajando con nosotros. Aquellos que quieran cortar la calle sepan que tenemos la forma de identificarlos y van a perder el beneficio que tienen”.

Respecto de las personas que llaman al 134, la ministra dijo que “si se quedan trabajando, haciendo lo que tienen que hacer, el plan Potenciar Trabajo lo van a tener”.