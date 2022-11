Murió la leyenda del rock Jerry Lee Lewis

El pianista y cantante estadounidense Jerry Lee Lewis falleció este viernes a la edad de 87 años. El indiscutible y enérgico pionero del rock ‘n’ roll del siglo XX fue autor de grandes éxitos como “Great Balls of Fire” y "Whole Lotta Shakin' Goin On".

La noticia fatídica, según medios estadounidenses, fue emitida por su representante Zach Farnum. El allegado explicó que Lewis murió por causas naturales en su vivienda del condado de DeSoto, en el estado de Misisipi. El suceso ocurrió dos días después de que se publicara un informe erróneo del medio TMZ sobre su muerte, posteriormente retractado.

Nacido en 1935 en Luisiana, Jerry Lee Lewis aprendió a tocar la guitarra, pero considerándolo un instrumento demasiado limitado, optó por otro que sólo los ricos de su pueblo podían permitirse: el piano. A temprana edad, se escapaba a las casas de juego afroamericanas para absorber toda la música posible. Dejó la escuela a los 16 con sueños de ser un predicador que tocara el piano. También estudió en la Southwestern Assemblies of God University de Waxahachie (Texas), pero fue expulsado por tocar el tipo de música “equivocado”.

Llegó a ser apodado “The Killer” ("El Asesino"), debido a su gran destreza en el escenario y a su capacidad de combinar estilos como el rockabilly, el gospel, el blues y el country con su explosiva personalidad.

Se posicionaba dentro del Salón de la Fama del Rock & Roll, junto a artistas como Chuck Berry, Little Richard y el mismísimo Elvis Presley. Incluso, en 1958, casi logró destronar a este último como principal productor de éxitos del rock cuando Elvis se unió al ejército. Sin embargo, varios escándalos girando alrededor suyo, como que estaba casado con su prima de 13 años y con su pareja previa a la vez, sepultaron su carrera por un tiempo. Cabe agregar su lucha contra adicciones de alcohol, drogas y disputas legales y malestares físicos.

A pesar de todo, la década de los 60 vio el resurgimiento de Lewis como intérprete de música country y la industria lo perdonó. Fue galardonado con tres Grammys y grabó con algunas de las grandes estrellas del momento. En 2006 lanzó “Last Man Standing” con Mick Jagger, Bruce Springsteen, B.B. King y George Jones. Más adelante, 2010 tuvo la unión de Lewis con Jagger, Keith Richards, Sheryl Crow, Tim McGraw y otros para el disco “Mean Old Man”.

"Baby Baby Bye Bye", "Breathless", "You Win Again" y "High School Confidential" fueron algunas de sus interpretaciones más recordadas. Y este año, se unió al Salón de la Fama del Country.