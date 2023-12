El pasado domingo 24 de diciembre, el actor puertorriqueño Kamar de los Reyes falleció a la edad de 56 años a causa del cáncer, según confirmó su familia a través de un comunicado recogido por el portal CBS News. Residente de Los Ángeles, el actor era conocido por su participación en proyectos tanto en la pantalla grande como en la pequeña.

Para muchos seguidores de la franquicia de videojuegos de Activision, Kamar de los Reyes será recordado por su papel en Call of Duty: Black Ops 2, donde interpretó a Raúl Menéndez, uno de los villanos centrales de la entrega. En el ámbito cinematográfico, participó en producciones como 'Nixon', 'One Life to Live', 'The Rookie' y 'Sleepy Hollow'. Su carrera comenzó como bailarín en la película 'Salsa' en 1988, y desde entonces fue escalando en la industria, participando en series como 'CSI: Miami' y 'Ley y orden', así como en películas como 'Valley of the Dolls' y 'The Passage'.

En cuanto a su trabajo en videojuegos, su participación se limitó a la saga Call of Duty. Desde Black Ops 2, Kamar de los Reyes dio vida a Raúl Menéndez en distintas entregas de la franquicia, aportando su voz e interpretación al personaje para el multijugador, zombis o flashbacks narrativos, como en Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Black Ops 4 y Call of Duty: Mobile. Su legado perdurará en la memoria del público, dejando un impacto significativo en el colectivo.