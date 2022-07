Margarita Bullrich, hija de Esteban Bullrich, interpretó “Aprender a volar”, en el programa de TV La Voz Argentina. No solo lo hizo con su voz, sino que también utilizó el lenguaje de señas.

Su papá, su mamá y una de sus hermana la acompañaron en el estudio: el exsenador, que padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), no pudo contener su emoción ante la presentación de su hija y rompió en llanto.

Una vez que Margarita empezó su actuación, los primeros en darse vuelta fueron Ricardo Montaner y Mau y Ricky, aunque sobre el final se dieron vuelta también Lali Espósito y Soledad Pastorutti.

Visiblemente conmovido, Montaner dijo: “Tenías muchas imprecisiones, me imagino que por los nervios, pero algo pasó que no sé qué fue, y Mau y Ricky y yo volteamos juntos. Y luego lo que vi, me dio un llanto muy grande”. Además, el artista agradeció haber visto su interpretación de la canción con el lenguaje de señas.

“Tuve unos años un poco difíciles, a mi papá lo diagnosticaron hace un año con ELA, y fue un poco duro, fue algo que nos enseñó un montón como familia. Sacar de todo lo malo, algo bueno, y la música es un alivio en eso, por eso también el lenguaje de señas, para que todos lo puedan disfrutar”, explicó Margarita.

Finalmente, la joven eleigió a Mau y Ricky como sus mentores en el reality, y estos se acercaron a saludar a la familia. ¿Estás muy orgulloso, verdad? ¡Lo bien que me hacen esas lágrimas!”, le dijo Ricky al ex senador, que no podía contener su emoción.