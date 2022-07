Estefi Berardi reveló este miércoles en Mañanísima que recibió amenazas por parte de los fans de Locho Loccisano, y esto empeoró a medida que se acerca el final de El Hotel de los Famosos.

"Me van a ver con el celu porque hay un bolonqui bárbaro en 'El Hotel de los Famosos'. Ya directamente hay una persona que está yendo a hacer una denuncia a la Policía", advirtió la panelista.

"¿Estás amenazada vos también por los fans de Locho Loccisano?", le preguntó Carmen Barbieri, a lo que Berardi respondió: "Sí, también estoy amenazada. Me da risa pero, en realidad... (es grave). Por ahora yo no (voy a hacer la denuncia) pero si dan un paso más sí. Hay un grupo que es muy agresivo y que no sólo amenaza sino que también hostiga a los participantes".

"Ahora arrancaron contra mí también. Se la agarraron conmigo por comunicar algo que está pasando. Hay chats que dicen que ahora van a ir por Martín Salwe para hostigarlo. Se están organizando. A mí esta data me llega porque uno de ese grupo filtra entonces no es mi problema que a mi me llegue. Hay algunos que no están bien psicológicamente, ayer me enteré que hay una persona que tiene un acompañante terapéutico, un tutor legal", añadió inquieta.

"Ah, es peligroso", acotó sorprendido Pampito. Por su parte, Carmen le pidió a su panelista que no asustara a su compañera.

Finalmente, Estefi aclaró que, para ella, Locho no tenía ninguna responsabilidad en lo que estaba pasando: "No es su culpa. Creo que es gente loca, que no está bien de la cabeza y que ya se están yendo de mambo".