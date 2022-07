La ex-manager de Ricky Martin, Rebecca Drucker, demandó al cantante por comisiones no pagadas. El cantante deberá pagar una cifra de 3 millones de dólares, según la denuncia presentada el pasado miércoles en el Tribunal Superior de Los Ángeles por Drucker contra la estrella de The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

“Rebecca Drucker salvó la carrera de Ricky Martin”, establece la demanda de más de 15 páginas que denuncia un incumplimiento de contrato por parte del cantante de “Livin’ la Vida Loca” hacia su ex-manager, que trabajó junto a él desde 2014 hasta 2018 y desde 2020 hasta 2022. "Solo hay un problema: Martin se negó totalmente a pagarle a Rebecca los millones de dólares en comisiones que le debe según su contrato de gestión" se lee en el documento.

La demanda agrega que Martin ahora amenazó a Rebecca y está tratando de obligarla a firmar un acuerdo con una cláusula de confidencialidad para silenciar a Rebecca sobre el comportamiento abominable de Martin que presenció y soportó durante el tiempo que trabajo para él.

"Durante años, protegió a Martin de las consecuencias de sus imprudentes indiscreciones. Rebecca lo hizo no sólo porque era su gerente, sino también porque pensaba que Martin era su querido amigo", reza la demanda presentada por los abogados Joshua M. Rosenberg y Armound Ghoorchian de Venable LLP. Por su parte, Ricky Martin es representado en este causa por Lavely & Singer, con Andrew Brettler a la cabeza del caso.

Ahora, con afirmaciones de "un ambiente de trabajo tóxico", "un incidente particularmente feo en Dubái que involucró a Martin y a su representante José Vega", quien fue el coreógrafo y confidente de Menudo, grupo que conformó Ricky en su niñez, en 2018, una "vida personal... en desorden" y "el no pago de impuestos de Martin, y su abuso de sustancias", Drucker y sus abogados han hecho poco para ocultar el hecho de que creen que tienen los bienes de Martin si no llega a un acuerdo.

Al disparar la bala de cañón de una "alegación potencialmente mortal para la carrera en septiembre de 2020" a través del arco legal, Drucker y su equipo señalaron que pueden no ser los únicos con los supuestos bienes de Martin. Entre los detalles de las promesas incumplidas y las comisiones que pasan del 5% al 10% como parte de una reconciliación a corto plazo, se percibe una amenaza legal.