En cuanto se anunció que la serie surcoreana batió el récord de audiencia en sus primeros 28 días de emisión destronando a “Los Bridgerton” empezó a especularse con una segunda temporada. El creador de la serie Hwan Dong-hiuk había dicho a finales de septiembre que “escribir 'El juego del calamar' fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me llevó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios... No tengo planes bien desarrollados para 'El juego del calamar 2'. Es bastante agotador pensar en ello”. Por la misma época desde el lado desde Netflix la historia no parecía tan cerrada y el director general de la plataforma, Ted Sarandos, dijo que estaban en tratativas para que hubiera una segunda entrega.

Como era lógico Hwang Dong-hiuk habrá recibido “una oferta que no pudo rechazar” y en declaraciones a la agencia de noticias AP confirmó que la serie regresará con más aventuras del protagonista, Gi-hun: “Hubo tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada... Así que casi siento que no nos dejan otra opción. De hecho habrá una segunda temporada. Está en mi cabeza ahora mismo. Estoy en el proceso de planificación actualmente. Pero creo que es demasiado pronto para decir cuándo y cómo sucederá".

También adelantó que en la segunda temporada le gustaría ahondar en la historia del líder del juego, el detective que investiga lo que está sucediendo y el misterioso reclutador de jugadores. Eso supondría que tanto Lee Byung-hun como Wi Ha-joon y Gong Yoo también volverían para la segunda temporada.

Ahora se abre el compás de espera y habrá que ver cuanto tarda en desarrollarse esta segunda entrega ya que la primera tuvo un largo tiempo de gestación. La vara quedó alta pero los récords están para romperse.