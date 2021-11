Lo que se sospechaba, finalmente se confirmó. El diplomático ruso encontrado muerto el mes pasado en Berlín, era un agente de inteligencia encubierto, informaron medios alemanes.

La revista de noticias Der Spiegel informó el viernes que la policía había recuperado el cuerpo de un diplomático ruso que aparentemente se cayó de una ventana de la embajada, y que el hombre había sido identificado como miembro del Servicio Federal de Seguridad (FSB), la principal inteligencia y ley de Rusia.

El medio internacional Der Spiegel, dijo que la policía había descubierto el cuerpo cerca de la embajada el 19 de octubre y que los servicios de emergencia no pudieron no pudieron hacer nada para resucitarlo. Además se informó que las fuentes de seguridad alemanas no estaban seguras de la causa de la muerte y que la embajada rusa no había autorizado una autopsia.

La embajada se ha negado a comentar sobre la muerte de cualquier miembro de su personal. Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán confirmó la muerte de un diplomático ruso, pero dijo que no puede dar más información.

Otras fuentes, como el medio de noticias de investigación Bellingcat, publicó bases de datos filtradas e identificó al agente de inteligencia como el hijo de un oficial de alto rango del FSB, que era subdirector del Segundo Servicio de la agencia de inteligencia y que ha sido acusado de planear asesinatos en el extranjero.

Entre ellos se incluye el asesinato de Zelimkhan Khangoshvili en 2019. El ex comandante rebelde checheno, que era ciudadano georgiano, fue asesinado en el Kleiner Tiergarten de Berlín. Otros objetivos del Segundo Servicio han incluido al líder de la oposición rusa Alexei Navalny , quien casi muere después de un ataque de envenenamiento en 2020. Rusia ha negado estar detrás de ambos ataques.

Según Bellingcat, el diplomático llegó a Berlín dos meses antes del asesinato de Khangoshvili. Por ahora, no hay evidencia que vincule los dos eventos, informó el medio. Antes de ese puesto, el diplomático fue destinado a la misión de Rusia ante las Naciones Unidas en Viena.