Daniel Osvaldo se habría casado este martes 10 de mayo con Gianinna Maradona. Según la información que trascendió en los últimos días, la dupla eligió el 10 a las 10 como un homenaje a Diego Maradona, padre de la novia. Aún no trascendió información ni fotos de la polémica boda. Sin embargo, lo que sí trascendió es que el futbolista dejó afuera a sus hijos en uno de los días más importantes de su vida.

Así lo reveló Ana Oertlinger, madre de Gianluca Osvaldo, el hijo mayor del exdeportista en diálogo con Guido Zaffora. Es de esta manera que ni Gianluca ni Morrison, hijo de Jimena Barón y el ex-Boca, asistieron al casamiento por civil de su padre.

"Todas las ex-mujeres hablan mal de él como hombre, como pareja y como padre. Un tipo que no se hace cargo de sus hijos y que, además, no invitó a sus hijos al casamiento de mañana", empezó diciendo Oertlinger al columnista de Buen Día Continental.Y agregó: "Ana habla de que su hijo, Gianluca, no sería parte de la boda. 'Es su vida, que haga lo que quiera, yo no iba a decir nada'", aseguró.

Por otro lado, Jimena Barón no hizo declaraciones al respecto.