Karina Mazzocco le dio duro a Susana Gímenez

La semana pasada, Susana Gimenez llamó la atención de todo el mundo, cuando casi literalmente, llamó a un alzamiento social contra el gobierno. Sus palabras, llamaron la atención de muchos que salieron a dar su opinión, entre ellas la conductora de América, Karina Mazzocco.

La ex D a 2, indicó que: "nos encanta que ella haga teatro en Uruguay, está buenísimo por ella; es la número uno, la adoramos ¡Todo! Pero pasa que son declaraciones, que alguna gente puede llegar a interpretar mal. Los argentinos, el pueblo del que habla Susana necesita que nos acunen un poco".

Inmediatamente Mazzocco subió la apuesta y aseguró que: "¡Estamos en carne viva! Entonces, invitar a un levantamiento no sé si es la Susana que a mí más me gusta. La adoro, pero prefiero otra Susana, una que calme. La verdad que echar nafta cuando está prendido fuego, con la cantidad de pobreza qué hay ¡Es un desastre! ¡Echar más leña al fuego! ¿Invitar a un levantamiento? A mí no me gusta, pero bueno. Ella tiene libertad y yo la respeto, adoro y puede expresarse como quiera", sentenció.