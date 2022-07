Cinthia Fernández dijo que se exhibe en una plataforma erótica "solo por guita"

Cinthia Fernández fue una de las primeras mujeres mediáticas que ingreso a la plataforma Divas Play, detrás de la actriz y conductora Florencia Peña, donde las modelos cobran buenas sumas de dinero por exhibirse sin ropa.

En el momento en que promocionó su ingreso a dicho sitio, Fernández ya había difundido que la cantidad de dinero que le ofrecían hacía que la propuesta fuese difícil de rechazar.

Ahora, profundizó sobre el tema: "Ángel sabe, yo no lo quería hacer, pero yo necesito la guita, soy muy sincera...", le explicó a un cronista de Los Angeles a la Mañana.

Cinthia profundizó: "No es que 'uh, bueno, lo hacen por guita...', sino que creo que antes era una carnicería, antes era la trola del año, hoy soy como la trola del mes, va disminuyendo. Siento eso", se explicó.

Fernández se siguió explayando: "En definitiva, yo no estoy teniendo sexo con nadie, yo elijo el contenido que quiero, no me pongo en pelotas total, a mí no me toca nadie. Esto lo hacen figuras pero muy grosas que tienen millones y millones de seguidores, gente de afuera que cobran un millón de dólares por películas", indicó.