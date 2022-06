En un intercambio en las redes sociales con sus seguidores, Cande Tinelli contestó varias preguntas sobre los múltiples cambios que se hizo en su cuerpo. Entre los temas a los que se refirió, se destacaron las preguntas sobre por qué se operó tantas veces la nariz y cómo fue que superó sus trastornos alimenticios.

“¿Por qué nunca estás conforme con tu cuerpo?”, le preguntó un usuario, a lo que ella explicó de manera simple: “Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”. Después, Cande Tinelli puso una foto de Michael Jackson irónicamente ante la duda de un seguidor ante la pregunta de otro seguidor sobre si no creía estar obsesionada con la perfección de su nariz, ya que tuvo varios procedimientos quirúrgicos.

. “¿Cuántas rinoplastias tenés hechas? Yo me hice cuatro y no me gusta el resultado nunca”, preguntó otro, quien estaría pasando por una situación similar a la de la artista, a lo cual la novia de Coti recomendó a su médico Gustavo San Pietro, quien fue “el único médico que logró entender lo que quería”.

Ya casi cerrando la ronda de preguntas, otro seguidor le preguntó por qué no le gustaba cómo era “a nivel de hacerte otra persona con pinturas y cirugías” y hija del conductor de Showmatch fue concluyente: “Mi amor, la vida es corta, me aburre ser siempre igual. Como ya dije: si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de poder cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo. De mi cu... un florero. Así como hay gente que piensa distinto y se acepta como es, banco también, banco todo”.

Además, la joven recibió consultas sobre otro tema cercana a la artista. "Cómo te curaste del trastorno de alimentación? ¿O qué recomendás?”, le escribieron. "El único que me sacó de esta fue el doctor Martín Vinuales. Es el mejor médico nutricionista que conocí", contestó firme Tinelli.