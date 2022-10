Camila Homs dijo que por ahora no participaría en El Hotel de los Famosos

La modelo Camila Homs, ex pareja de Rodrigo de Paul, contó que no participará de la próxima versión de El Hotel de los Famosos, en una nota con revista Gente. Pese a los rumores sobre su ingreso al reality, y en medio de una intensa campaña de ropa interior erótica, Camila negó la posibilidad.

"No me llamaron en esta oportunidad porque la otra vez dije que no porque mis hijos son muy chiquitos. "Me da cosa meterme en un reality de ese estilo. No sé si estoy preparada para eso", sentenció la modelo.

Sin embargo contó que su verdadero sueño estaba cumplido: “Mi gran sueño era ser madre y se cumplió. Estoy muy agradecida de cómo me está yendo y en lo que me estoy convirtiendo”, dijo con alegría.