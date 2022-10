Daniel Barenboim anunció que padece una enfermedad neurológica grave

El pianista y director de orquesta Daniel Barenboim comunicó a través de redes sociales que se encuentra muy delicado de salud: “Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses, y me han diagnosticado una enfermedad neurológica grave. Ahora debo concentrarme en mi bienestar físico tanto como sea posible”.

Debido a esto, el músico se vio obligado a apartarse del escenario. “Con una combinación de orgullo y tristeza anuncio hoy que estoy dando un paso atrás en algunas de mis actividades de actuación, especialmente la realización de compromisos, para los próximos meses”, expresa.

Desde principios de este año el director viene realizando suspensiones de distintos eventos. El último anuncio había sido a finales de agosto pasado, cuando informó que no podría dirigir el ciclo completo de El anillo del Nibelungo, en una nueva versión de la Opera Estatal de Berlín (Barenboim funciona como director titular de esa orquesta). Se anunció que sería suplantado por Christian Thielemann en el primer y tercer ciclo planeado, mientras que Thomas Guggeis se encargaría del segundo.

Matthias Schulz, director de la Ópera Estatal de Berlín, dijo haber estado “extremadamente triste” por el hecho de que Barenboim no pudiera participar. “Los preparativos han estado en marcha durante muchos años y hemos hecho todo lo posible para que El Anillo, con Daniel Barenboim, fuera posible, especialmente en el año de su 80 cumpleaños”, compartió.

“La música siempre ha sido y sigue siendo una parte esencial y duradera de mi vida. He vivido toda mi vida en y a través de la música, y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita. Mirando hacia atrás y hacia adelante, no sólo estoy contento, sino profundamente realizado”, concluyó Barenboim el comunicado.

Daniel Barenboim, nacionalizado español, israelí y palestino; es uno de los músicos más respetados del mundo. Proviene de un linaje de grandes artistas, con sus padres siendo pianistas reconocidos. Debutó en Buenos Aires a los siete años y, posteriormente, fue invitado por el Mozarteum de Salzburgo a continuar sus estudios.

Se rodeo de profesores como Nadia Boulanger, Igor Markevitch y estudió en la Academia de Santa Cecilia de Roma. En el año 2019 se realizó en el Centro Cultural Kirchner el Festival Barenboim, donde estuvo acompañado por la pianista Marta Argerich, entre otros.