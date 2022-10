La polémica estalló porque la modelo Guillermina Valdés, aceptó trabajar en el programa ¿Quién es la máscara? que compite directamente, justamente con el programa de su ex, Marcelo Tinelli.

A raíz de ellos, la paneliasta de LAM, Yanina Latorre dio su parecer: "Tenés que ir recién separada, con el padre de tu hijo, viviendo en el mismo edificio bancado por él, con el chofer de él y ahora estás sin laburo... justo ir a trabajar al programa que le ponen de competencia. La competencia del programa que le da de comer a tu hijo... me parece que no hay códigos”, dijo la mediática.

Vía Twitter, Guillerman respondió sin aludirla: "Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron. Todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor amor”, expresó.

Latorre dio un pasó mas: "Ya que contestas en Twitter…¡Fui de las que más hablé! Y no dije ninguna barbaridad. Tenés que bancar la opinión del otro. Opiné que yo no lo haría…¿Puedo? ¿O es una barbaridad opinar?”, preguntó, aunque no obtuvo respuesta.