Brad Pitt reveló que "siempre se ha sentido muy solo" en su vida al hablar sobre cómo se encuentra anímicamente desde el colapso de su matrimonio con Angelina Jolie. El actor de Hollywood de 58 años cambió su vida desde que finalizó el divorcio en 2016 y comentó que todos van a experimentar una angustia similar en algún momento de sus vidas.

En diálogo con British GQ, el actor dijo que pese a tratar de vivir una vida más positiva en los últimos años, se siente solo y lo atraviesa una profunda tristeza.

"Creo que todos nuestros corazones están rotos. Siempre me sentí muy solo en mi vida, solo mientras crecía cuando era niño, solo incluso aquí, y realmente no fue hasta hace poco que tuve un mayor abrazo de mis amigos y familia", comentó Pitt.

En 2016, la estrella de Hollywood también decidió dejar el alcohol y los cigarrillos, y pese a que se sintió aislado, dijo que la amistad y la comunidad que encontró al asistir a Alcohólicos Anónimos durante 18 meses lo ayudaron con sus problemas relacionados con la adicción.

"Tenía un grupo de hombres realmente genial aquí que era realmente privado y selectivo, por lo que era seguro", explicó Pitt, y agregó: "Porque había visto cosas de otras personas que habían sido grabadas mientras derramaban sus tripas, y eso es simplemente atroz para mí".

Desde que se divorció de Angelina, Brad tuvo grandes papeles en el cine por lo recibió varios elogios, donde se destaca su interpretación del doble de riesgo Cliff Booth en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.

Sin embargo, Pitt reveló que siente una sensación de fatalidad inminente siempre presente, y admitió que con frecuencia lo tortura el mismo sueño recurrente, en el que lo apuñalan brutalmente.