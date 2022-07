Este domingo, Barby Franco anunció por las redes sociales que está embarazada al publicar una serie de fotos junto a su pareja desde hace 11 años, Fernando Burlando.

“¡Habemus bebé!”, anunció la modelo en La noche del domingo, el programa que conduce Mariano Iúdica y en el que ella trabaja como secretaria. "Estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Se me re nota, mal. Es como todo nuevo para mí. Él ya es papá de dos nenas, pero yo estoy entrando en un mundo, me estoy informando todos los días", detalló la modelo.

Muy emocionada, la ex participante de La Academia relató lo buscado que fue este embarazo. “La historia de este bebé viene de hace cinco años. Dios quiso que sea de manera natural, que dijimos: 'No puede ser'. Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije: 'Voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera'. Y, de un día para el otro, vino", dijo. Y confesó: “Me acuerdo perfectamente cuándo fue, él no, pero la mujer lo siente. Al día siguiente, yo me sentía radiante, estaba en una nube. Te sentís diferente”

En la última foto de la publicación, Barby compartió una captura de pantalla de su chat con Burlando, donde se puede ver la reacción del abogado ante la foto de un test de embarazo positivo. "Jodemeeeeee!!!!!! Nananana" escribió él, y se puede ver que también hay una llamada perdida.