Con la decimo octava temporada actualmente emitiéndose en los Estados Unidos (comenzó el 30 de septiembre) y con la noticia de que Ellen Pompeo había anunciado que no continuaría con su personaje de Meredith Grey todo parecía encaminarse para que una de las series más longevas de la televisión norteamericana tuviera un final feliz.

Sin embargo las aguas volvieron a agitarse con las declaraciones de uno de los actores del elenco, Isaiah Washington (protagonizó al Dr. Preston Burke durante las primeras tres temporadas), contó durante una entrevista en el podcast de Tavis Smiley que la producción de la serie le habría pagado una suma millonaria a Ellen Pompeo para silenciar los abusos a los que había sido sometida por el actor Patrick Dempsey.

De acuerdo a su testimonio, “Ellen Pompeo recibió 5 millones de dólares debajo de la mesa durante el apogeo de la era del MeToo para no decirle al mundo cuán tóxico y desagradable era realmente Patrick Dempsey”.

Al parecer la interna fue muy fuerte y al decir de Washington nadie quería como compañero a Patrick Dempsey que abandonó la serie en 2015 cuando su personaje, el doctor Dereck Shepard murió.

Según reveló el productor ejecutivo de la serie, James Parriott, que supervisó la salida del actor, Dempsey tenía problemas con el departamento de Recursos Humanos. “No era sexual ni nada de eso. Pero básicamente aterrorizaba a los demás. Algunos de los miembros del reparto tenían síndrome de estrés postraumático por él”, señaló.

“Tenía el poder y sabía que podía parar la producción cuando quisiera y asustar a la gente. Vino gente de la cadena y el estudio y hablaron con él. Yo creo que simplemente estaba harto de la serie. No le gustaba tener que venir todos los días a trabajar. Él y Shonda (Rhimes, creadora de la serie) se atacaban todo el tiempo”.

Claro que estos constantes enfrentamientos y la actitud de Dempsey no eran un secreto para nadie. El actor estaba fastidiado con la agenda de “Grey’s Anatomy” y no lo ocultaba. “Son diez meses, quince horas al día … Nunca sabes cuál es tu horario, por lo que tu hijo te pregunta:" ¿Qué vas a hacer el lunes? " Y dices, "No sé", porque no conozco mi horario. Hacer eso durante once años es un desafío “.

Hubo muchos intentos de mantener al personaje en la serie a pesar de se decía que su comportamiento era “tóxico” para sus compañeros incluido uno en la que su personaje se quedaría en Washington, DC para poder filmar completamente separado de Pompeo y otros. Sin embargo, acabó siendo inviable y no llegó a la undécima temporada. Las últimas escenas de Patrick se filmaron en California, en un hospital a 35 kilómetros para mantener así en secreto la muerte de su personaje, hasta para el propio elenco.

Hasta el momento no hubo declaraciones de los dos implicados al respecto. En noviembre ambos actores decidieron reunir a sus personajes y dejaron un mensaje de reconciliación y también de agradecimiento para los médicos reales que enfrentaban la pandemia ("Por favor, unámonos, respetémonos unos a otros, usemos una mascarilla y agradezcamos a nuestros servicios de emergencia. Trabajan incansablemente y arriesgan sus vidas para mantenernos a salvo").

En ese momento Patrick Dempsey dijo que el reencuentro había sido “realmente especia” para todos: "Todos lloramos y tuvimos mucho movimiento emocional. Fue muy sanador". Un año después la historia parece ser otra y bastante distinta.