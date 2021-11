Durante décadas, ha sido uno de los rumores más oscuros de Hollywood: Natalie Wood fue agredida sexualmente por una estrella de cine de más del doble de su edad cuando se reunió con él en un hotel en Los Ángeles cuando era adolescente.

En unas memorias que se publicarán la próxima semana, la hermana menor de Wood identifica al agresor sospechoso desde hace mucho tiempo: Kirk Douglas .

"Recuerdo que Natalie se veía especialmente hermosa cuando mamá y yo la dejamos esa noche en la entrada de Chateau Marmont", escribe Lana Wood en Little Sister, alegando que el incidente ocurrió en el verano de 1955, aproximadamente cuando Natalie Wood estaba filmando Los Buscadores.

La reunión había sido organizada por su madre, Maria Zakharenko, quien pensó que "muchas puertas podrían abrirse para ella, con solo un gesto de su famosa y hermosa cabeza en su nombre", según Lana.

“Parecía que pasó mucho tiempo antes de que Natalie regresara al auto y me despertara cuando cerró la puerta de golpe”, escribe. “Se veía horrible. Estaba muy despeinada y muy alterada, y ella y mamá empezaron a susurrarse urgentemente. Realmente no pude oírlos ni entender lo que estaban diciendo. Al parecer, algo malo le había sucedido a mi hermana, pero fuera lo que fuera, aparentemente yo era demasiado joven para que me lo contaran ".

Según Lana, Natalie no discutió con ella lo que sucedió hasta que ambos fueron adultos y Natalie, después de describir que la llevaron a la suite de Douglas, le dijo a su hermana: "Y, eh ... él me lastimó Lana".

“Fue como una experiencia extracorporal. Estaba aterrorizada, confundida ”, recuerda Lana Wood que dijo. Lana, ahora de 75 años y de unos ocho años cuando ocurrió el presunto incidente, recordó que su hermana y su madre acordaron que arruinaría la carrera de Natalie acusarlo públicamente.

“Aguanta”, fue el consejo de su madre, según Little Sister, gran parte del cual se centra en la muerte de Natalie Wood en 1981, cuando su cuerpo fue encontrado frente a la isla Catalina en California.

Las autoridades inicialmente dictaminaron que la muerte fue un ahogamiento accidental, pero eso ha cambiado después de años de escrutinio y la aparición de más testigos. El esposo de Wood en ese momento, Robert Wagner, ha sido llamado una persona de interés y Lana Wood se encuentra entre quienes lo responsabilizan de su muerte.