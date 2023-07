Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) los argentinos tienen US$ 389.575 millones fuera del sistema financiero, la gran mayoría en billetes o invertidos en fondos y monedas extranjeras.

Estas cifras son casi similares al Producto Bruto Interno del país de un año. Los dólares, euros y otras monedas y las inversiones directas financieras y directas en manos de empresas y personas argentinas, en su mayoría no declaradas, crecieron US$ 7.961 millones entre el primer trimestre de este año y el mismo periodo del 2022.

Del total, US$ 246.296 millones correspondieron a monedas y depósitos, seguidos por lo que se denomina participación de capital, y en fondos de inversión por inversión de cartera (US$ 48.713 millones). Participaciones de capital por inversión directa (US$ 46.460 millones), y títulos de deuda (US$ 33.279 millones).

Estas cifras del Indec surgen de los movimientos de la compraventa de moneda extranjera del sistema bancario y financiero, de la entrada y salida de fondos y capitales que se cursan a través del Banco Central y de datos suministrados por bancos y entidades del exterior acerca de la propiedades y activos de los argentinos en esos países.

Además, este monto de billetes de monedas extranjeras y depósitos, en cuentas del exterior, cajas de seguridad o “abajo del colchón” suman US$ 246.296 millones, marca un gran incremento respecto a los US$ 227.367 millones en el arranque del 2020; y aún mayor a los US$ 154.682 millones a comienzos del 2016.

Estos números grafican la salida o fuga de capitales que se esta viviendo y acrecentando año tras años en medio de un proceso de depreciación del peso, brecha cambiaria, bajo crecimiento y recesión. Esto sumado a la galopante inflación y aumento de la economía informal.