Luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara el pago de un ayuda para aquellos que estén por debajo de la línea de indigencia, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará esta semana con el calendario de septiembre para jubilados y pensionados, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).

El organismo dirigido por Fernanda Raverta empezará a abonar el bono de $21.000 para jubilados, mientras que AUH y AUE serán beneficiados con el monto de hasta $18.000 de la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social, tras la finalización de la entrega de un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4).

Además, Anses planteó que está en debate la implementación de un nuevo bono especial para aquellas personas que estén por debajo de la línea de indigencia y que no cuenten con ningún tipo ayuda social.

El pago de los bonos será financiado con una parte de lo que el país recaude con el dólar soja, que busca incrementar la liquidación del campo. Este compromiso por parte del Gobierno quedó formalizado en un decreto de necesidad y urgencia que establece un “dólar soja” a 200 pesos por dólar para las exportaciones agropecuarias.

Pese a que todavía no hay mucha información al respecto, del decreto se desprende que se buscará asistir a aquellas personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades de alimentación y que contempla al universo de trabajadores de la Economía Popular que hoy no está incluido en los programas sociales.