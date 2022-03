Desde la invasión de Rusia sobre Ucrania se han conocido múltiples sanciones sobre deportistas y equipos deportivos. El tenis, por ser un deporte individual, siempre entró en un área de excepción. Caerle a un tenista particular no es lo mismo que prohibir la participación de un equipo o una selección. Pero ahora, uno de los grandes torneos de tenis del mundo parece dispuesto a dar el siguiente paso.

Wimbledon evalúa prohibirle jugar a los tenistas rusos que no se manifiesten abiertamente contra el gobierno de Vladimir Putin y su invasión en Ucrania. Según informó el medio británico The Times, no se aceptarán manifestaciones consideradas ambiguas, que apunten a consignas generales por la paz sino que se buscará una condena directa del máximo mandatario del gigante euroasiático.

Hace algunas semanas, la tenista ucraniana Marta Kostyuk había sido contundente con sus declaraciones: "Para mí el 'No a la guerra' es pedir a Ucrania que se rinda, porque Putin no se detendrá, todo el mundo sabe que está loco". Y tanto las autoridades inglesas como las del All England Lawn Tennis and Croquet Club parecen empezar a pensar en la misma dirección.

Ningún tenista y muy pocos deportistas rusos en general han hecho hasta ahora una declaración pública con el nivel de contundencia que las autoridades parecen requerir.

Para el gran torneo sobre césped faltan más de tres meses, pero empiezan a presentarse fuertes dificultades para Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev, Karen Khachanov, Anastasia Pavlyuchenkova y Veronika Kudermetova. También correría con la misma suerte las bielorrusas Aryna Sabalenka, tercera del mundo, y Victoria Azarenka .