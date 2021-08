La imagen fue particular. Llovía de manera copiosa y Juan Antonio Pizzi, entrenador de Racing, buscó algún tipo de protección. Sin embargo, no es habitual ver, al menos en el fútbol argentino, a un entrenador durante 90 minutos con un paraguas en la mano. El DT no lo soltó ni siquiera cuando sobre el final del partido se metió a separar un principio de trifulca.

En el medio, el viento, que también fue poderoso en la noche de Avellaneda, le complicó las cosas. El ex entrenador de la selección chilena fue víctima de algunas cargadas y hasta se sumó la cuenta oficial de la liga profesional de fútbol. Mirá la publicación: