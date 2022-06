Vélez anunció la contratación de uno de los mejores defensores que ha dado el continente en el siglo XXI. Gracias a la influencia del nuevo DT del equipo de Liniers, Alexander Medina, Diego Godín vestirá la camiseta de la V azulada.

El “Cacique”, un ex defensor muy respetado en su país, fue fundamental para el arribo del Faraón. Además, el ex Atlético Madrid estaba en el Atlético Mineiro y no tenía muchos minutos, algo que le resultaba perjudicial en su búsqueda por llegar de la mejor manera posible a Qatar 2022.

El Fortín anunció la noticia en redes sociales de la mano de uno de sus hinchas más populares, el DJ y productor Bizarrap. En Instagram y en Twitter el club publicó un video en el cual recibe un llamado con la confirmación de la noticia.

Luego, tanto el uruguayo como el compositor intercambiaron una serie de tweets. “Confirmado?”, twitteó Bizarrap y arrobó a Godín, quien no solo aseguró que sí, sino que también lo invitó a la cancha a verlo.