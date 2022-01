Las decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales y del propio torneo han puesto al Abierto de Australia como el campeonato de tenis donde más se ha hablado del Coronavirus desde el inicio de la pandemia. A pesar de las decisiones tomadas en el caso Djokovic, que parece lejos de haber finalizado, otros episodios vinculados al tema han surgido en las últimas horas.

El campeonato ya comenzó a jugarse, aunque no el cuadro principal. En el primer partido de la fase previa, el australiano Bernard Tomic se enfrentó al ruso Román Safiulin y perdió por 6-1 y 6-4. En medio del partido, el jugador se sintió físicamente diezmado y aseguró algo que dejó a todo el mundo estupefacto: "Estoy convencido de que tengo COVID, en los próximos dos días voy a dar positivo".

El 257° del ranking de la ATP se animó incluso a cuestionar el sistema de testeos con el cual se le permite competir a los tenistas. "No puedo creer que no nos hagan PCR. Están permitiendo que los jugadores entremos a la cancha con tests rápidos de antígenos que nos hacemos nosotros mismos en la habitación", vociferó indignado.

Como si todo esto fuera poco, el jugador que vinculó su malestar físico con el COVID-19 le jugó una particular apuesta a la jueza de silla: "Si no doy positivo de aquí a tres días te invito a cenar, y si se demuestra que tengo el virus me invitas tú".