El francés Hugo Gastón (108 del Ranking ATP) recibió la multa más alta en la historia del tenis por una maniobra antideportiva en su derrota por 6-3, 6-3 ante el croata Borna Coric (26°) por la segunda ronda del Master 1000 de Madrid.

El tenista francés fue captado por las cámaras y la Asociación de Tenis Profesional (ATP) decidió sancionarlo de forma dura debido a que es reincidente en este tipo de acciones antideportivas.

Promediando el punto final del primer set, el francés entendió que estaba perdido y por eso decidió sacar una pelota de su bolsillo y la lanzó de forma intencional al campo para intentar distraer al umpire, con el objetivo de que se detuviera el juego y se debiera repetir el punto.

Esta conducta cataloga como antideportiva, y desde hace unos años el circuito internacional decidió aplicar una nueva medida respecto de las sanciones a los jugadores con actitudes antideportivas. Las penas arrancan en los 22 mil dólares para los encuentros disputados en el ATP Challenger; US$ 32 mil en torneos ATP 250; US$ 43 mil para los ATP 500, y US$ 65 mil en los Masters 1000.

Todos estos montos son los mínimos estipulados, por lo que la ATP puede decidir e impartir una sanción más alta, como en el caso de las reincidencias, que pueden llegar a duplicar el valor estimado.

Según la información trascendida por el medio francés L´Equipe la multa para Gastón es de 144 mil dólares, debido a que el jugador de 28 años es “reincidente” en esta clase de actos. Para tomar esta determinación, la ATP utilizó como precedente lo ocurrido con Nick Kyrgios en el Masters 1000 de Cincinnati de 2019, cuando fue sancionado con una multa de 113 mil dólares por mala conducta.

Dicha sanción fue apelada por el tenista francés, y logró reducir la sanción al monto original, es decir a los más de 77 mil dólares bajo ciertas condiciones.

Al respecto de esta decisión final, la ATP realizó un comunicado en el cual manifiesta: “Según las reglas de la ATP desde 2023 las multas ligadas a un comportamiento antideportivo aumentan un 100% en cada violación en el curso de una misma temporada. Se trata de la cuarta infracción por comportamiento antideportivo de Gastón en la temporada 2023”.

Por último agregó: “El jugador presentó un recurso y la multa será reducida a 77,7 mil dólares, bajo ciertas condiciones, principalmente que Gastón no cometa más este tipo de infracciones en un periodo probatorio de doce meses”.