El conductor televisivo Marcelo Tinelli renunció a su cargo como titular del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, en medio de una tremenda crisis deportiva. La dimisión fue comunicada por las redes sociales del propio Tinelli, y los usuarios se mostraron indignados con él.

El ahora renunciado no ejercía la presidencia desde hace casi un año, cuando en mayo de 2021 pidió licencia y dejó el club en manos del vicepresidente Matías Lammens. "En este tiempo de distancia, puedo ver que más allá de todo lo que di y tengo para dar, quizás no sea el momento, aunque me duela”, escribió.

La prolongada misiva dice además: “He decidido dejar mi cargo como Presidente de San Lorenzo de Almagro. Como lo he expresado en muchas ocasiones, el fútbol es mi pasión. Todos los que me conocen bien lo saben. Incluso he llegado a pensar y soñar que tiene mucho que ver con mi misión en la vida. Los deseos de uno y la realidad que se expresa en cada momento, muchas veces no van de la mano. O mejor dicho, lo que uno siente cuando cree que está dando lo mejor, en ciertos momentos no se plasma en una realidad concreta o no se alcanza”.

Tinelli dice también querer desvincularse de su cargo como presidente de la Liga Profesional de fútbol.