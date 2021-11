Una nueva ventana de Eliminatorias asoma en el horizonte cercano del mundo futbolístico, que, una vez terminada la fecha 20, no tendrá actividad de la Liga Profesional por casi dos semanas producto de las elecciones legislativas. La Selección Argentina afrontará dos duelos de gran trascendencia, no tanto por los puntos, dado que el equipo está bien posicionado, pero sí por la exigencia de los rivales y las circunstancias: enfrentará a Uruguay en Montevideo y a Brasil en San Juan.

En ese marco, apareció en la lista de convocados el nombre de Lionel Messi. En términos habituales no sería para nada sorpresivo que el capitán, máximo emblema y mejor futbolista argentino sea convocado, pero dada su situación física, la cuestión trajo cierta repercusión en Francia.

Los directivos del PSG no están tan contentos con que el rosarino todavía no haya podido afianzarse en el equipo. Messi fue importante en varios partidos de Champions League, pero, de todos modos, no ha podido todavía mostrar el nivel descollante ni la regularidad que había exhibido en Barcelona y desde París muchos creen que los permanentes viajes a nuestro país para jugar con la Selección no colaboran.

Los cuestionamientos poco le han importado al futbolista, quien no sólo tiene la determinación personal de darle la prioridad al conjunto nacional, sino que hasta lo tiene estipulado contractualmente. De todas maneras, la cuestión física del jugador no deja de ser una cuestión para tener cuidado. Concretamente, se ha perdido los últimos dos partidos de su equipo (el último, un duelo importante ante Leipzig por Champions League) y en el anterior salió en el entretiempo.

En este tiempo nunca terminó de quedar en claro cual es el padecimiento de Messi. Desde Francia varios medios se refirieron a molestias musculares, mientras que del entorno del jugador han sugerido que la molestia tiene que ver con la patada criminal que le dio Luis Adrián Martínez, en el duelo contra Venezuela. Lo cierto es que físicamente no está al 100%.

De todos modos, según pudo saber Continental, el referente argentino está en los planes del cuerpo técnico y va a jugar ambos partidos de Eliminatorias, el de este mismo viernes contra Uruguay y el del próximo martes ante Brasil. Lo que resta definir y será evaluado luego de verlo entrenar y de dialogar con él es si estará en cancha los 90 minutos de ambos encuentros.

Es posible que en alguno ingrese desde el banco o al menos, si es titular, se charle previamente una cantidad de minutos determinada para que la carga no sea excesiva y no se resienta de su molestia, especialmente si los resultados son favorables. Está claro que Messi no quiere dejar de estar nunca y muchos menos en partidos de la magnitud de los dos que se vienen.