Demasiados equipos y pocos meses para jugar han dado como resultado un calendario apretado para el fútbol argentino. Hay un torneo de 25 fechas que definir antes de mediados de diciembre. En consecuencia, y dado que habrá fines de semana sin deporte por las elecciones, tiene que haber fechas entre semana. Racing visita a Aldosivi con la necesidad de engranar en el torneo local tras la eliminación en la Copa Libertadores y Boca, nuevamente con juveniles, recibe a San Lorenzo.

Está claro que La Academia no pasa por su mejor momento. La eliminación ante San Pablo, que tras el empate en Brasil lo superó ampliamente en Avellaneda, caló hondo. Nuevamente Juan Antonio Pizzi es apuntado, tras una nueva caída en un partido decisivo. Sin embargo, el entrenador no tiene pensado dejar su cargo si los dirigentes no deciden echarlo.

Para nada contribuyeron a ese clima tenso las palabras de Lisandro López después del empate del último fin de semana ante Gimnasia, partido en el que tuvo sus primeros minutos desde su regreso al club. El ídolo del equipo de Avellaneda aseguró visiblemente disgustado que él se siente muy bien pero que el entrenador todavía no lo ve para jugar. Luego de esa manifestación pública, todo parece indicar que “Licha” será titular en Mar del Plata ante Aldosivi, que viene de conseguir un triunfo valioso en Vicente López ante Plantense.

El último duelo de la jornada tendrá nuevamente como protagonistas a los jóvenes de la reserva de Boca. Los chicos que superaron ampliamente a un decepcionante Banfield, a pesar de que no pudieron quebrar el 0 a 0, se ilusionan con poder volver a hacer un buen partido de local frente a San Lorenzo. El Xeneize tendrá un cambio confirmado: Erik Bodencer será titular en lugar de Ezequiel Almirón. Es la misma modificación que se hizo durante el primer tiempo en el partido del sábado, cuando este último salió lesionado.

Por el lado del Ciclón, la principal noticia es que ya entrenan con el plantel los hermanos Ángel y Óscar Romero. Los paraguayos regresaron de la Copa América, cumplieron un tiempo de aislamiento y están en condiciones de ser titulares. El entrenador Paolo Montero, de todos modos, dado que no ha podido trabajar mucho con ellos, probó un equipo con ambos en cancha y otro sin ninguno de los dos.

Si juegan, ingresarán por los juveniles Alexis Sabella y Alexander Díaz. Quien seguro regresará será Gabriel Rojas, que fue expulsado por patear a un rival en el piso en la primera fecha ante Arsenal, pero como fue por doble amarilla, ya cumplió su suspensión en el partido en el que su equipo le ganó 1 a 0 a Central Córdoba.