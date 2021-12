La está pasando bien Martín Demichelis en Alemania. El pretigioso Bayern de Munich, uno de los mejores equipos de Europa, lo tiene muy buen conceptuado a su ex marcador central y hoy dirige el segundo equipo del club. Su esposa, Evangelina Anderson parece disfrutar junto a los niños su estadía en el país teutón y la facilidad para desplazarse por el viejo continente.

Como a todos, les tira el terruño y vinieron a pasar las fiestas a la Argentina. Y estando aquí, el ex central de River recibió una oferta inesperada: hacerse cargo de la dirección técnica del plantel de Newell's Old Boys de Rosario.

Demichelis todavía no respondió, llevó la discusión al seno de su familia para tomar una decisión conjunta. La oferta económica, por esmerada que sea no puede ni acercarse a lo que se paga en Europa. La tolerancia a unos primeros de adaptación y consecuente pérdida de puntos puede transformar el entusiasmo inicial en insultos, algo que en su pacífica vida en Alemania, sabe que no va a pasarle. Tendría que extrañar mucho Demichelis para aceptar la oferta.