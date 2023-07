A más de seis meses de la final del Mundial de Qatar, donde el seleccionado nacional se consagró campeón, la FIFA confirmó el pago a los clubes por ceder sus futbolistas a cada seleccionado que disputó del certamen.

El Mundial de Qatar ha sido una de las ediciones de mayor éxito de la historia en el aspecto económico por los enormes ingresos que generó. Por eso, la FIFA repartirá 209 millones de dólares entre los clubes que cedieron jugadores al torneo. A través de un comunicado, la entidad informó que la cifra será distribuida por la cesión de 837 futbolistas a razón de US$ 10.950 por día por cada jugador cedido, más allá de los minutos que haya disputado durante el desarrollo del torneo.

A su vez, el comunicado aclara que “el total por jugador se divide y se reparte entre los clubes en los que el futbolista haya estado inscripto durante los dos años previos a la fase final de la competición. Conforme al procedimiento habitual, la FIFA distribuirá dichas cantidad a través de las federaciones miembro a las que pertenezcan los clubes beneficiados”.

Entre los equipos argentinos que recibirán ingresos por parte de la FIFA, en primer lugar se encuentra River, con un ingreso total de US$ 1.204.574; seguido por Vélez, que recibirá US$ 365.014; más atrás aparecen Independiente con US$ 200.757, Talleres de Córdoba (US$ 124.104), Defensa y Justicia (US$ 98.553), Newell´s (US$ 93.078) y Boca (US$ 32.851).

A nivel global, el Manchester City será el club que más dinero reciba con US$ 4.596.445, seguido de cerca por el FC Barcelona (US$ 4.538.955), Bayern Munich (US$ 4.331.809), Real Madrid (US$ 3.836.302) y PSG (US$ 3.835.389).