La Comisión de Apelación de la FIFA ha confirmado la suspensión por tres años de actividades relacionadas con el fútbol al expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, debido a un incidente durante la premiación del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Se ha ratificado la sanción impuesta al Sr. Rubiales después de analizar la documentación presentada.

La FIFA manifestó que la conducta del Sr. Rubiales durante y después de la final del Mundial femenino fue contraria a los principios contemplados en el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, el cual regula la "conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio". La decisión de la Comisión de Apelación se ha notificado al Sr. Rubiales y puede ser recurrida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA inhabilitó a Rubiales en octubre para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años, tanto en el ámbito nacional como internacional, al considerar que su conducta ha infringido el artículo 13 del Código Disciplinario. A pesar de la apelación presentada, el ente rector del fútbol mundial no dio lugar al pedido del ex titular de la RFEF, quien por tres años no podrá participar de ninguna actividad relacionada con este deporte.

Esta decisión llega después de que la justicia española propusiera el enjuiciamiento de Rubiales por el beso en la boca no consentido a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial, y las presiones posteriores a la futbolista para minimizar lo ocurrido. Las imágenes de su accionar dieron la vuelta al mundo, generando gran controversia.

A pesar de que en un principio Rubiales se negó a renunciar a la presidencia de la Real Federación, la presión desde el gobierno español, la justicia y el mundo del fútbol lo llevaron a dimitir de su cargo el pasado 10 de septiembre.

