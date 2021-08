La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunciaron en conferencia dada la mejora en las condiciones sanitarias se hará una prueba para el retorno del público a los estadios. Tal como adelantó Continental, la misma se llevará a cabo en el partido entre Argentina y Bolivia por Eliminatorias. El encuentro se jugará en el Monumental el 9 de septiembre.

Además, Lammens afirmó que la idea es que haya un regreso gradual del público de todos los deportes, aunque no dio fechas concretas. Los protocolos que se apliquen en el encuentro de prueba serán los mismos que se van a solicitar para ingresar en cualquier evento deportivo a futuro.

Si bien aún no hay confirmación respecto de los protocolos que se impondrán y los requisitos que se le pedirán a los espectadores, las primeras informaciones indican que se solicitará carnet de vacunación, declaración jurada y hasta un hisopado negativo realizado 72 horas antes. Si bien esto último aún no está confirmado, es llamativo, dado que implicaría decididamente un acto de clasismo, que le impediría ingresar a los estadios a aquellos que no puedan pagar un test de esta índole.