Fernando Gago viene a los saltos. Hace un par de semanas dejó de ser el entrenador de Aldosivi de Mar del Plata por los flojísimos resultados que obtuvo en este campeonato. Luego de perder seis partidos consecutivos se fue del Tiburón pero menos de dos semanas después ya tiene nuevo club: dirigirá a Racing.

Desde que se fue Juan Antonio Pizzi, la dirigencia de la Academia empezó a charlar con varios directores técnicos para reemplazarlo. Todos dieron una respuesta similar: ahora no, a partir de enero tal vez. Por eso, la comisión que encabeza Víctor Blanco decidió acelerar con un interinato de Claudio Úbeda e incluso, muchos internamente se planteaban la posibilidad de que el "Sifón" obtuviese buenos resultados y se quedase.

La osada decisión de contratar a un DT cuya última experiencia dirigiendo a un equipo de mayores había sido en la Segunda División de Chile hace ya seis años salió muy mal. Los resultados fueron malos y el rendimiento verdaderamente paupérrimo y el interinato que debía durar hasta diciembre comenzó a tambalear. Encima el equipo se complicó para el ingreso a las copas internacionales, un condimento esencial a la hora de tentar a un nuevo DT competitivo para el próximo año.

Se barajaron mil y un nombres que ilusionaron al hincha, como Guillermo Barros Schelotto, Alexander Medina e inclusive, la vuelta del último campeón: Eduardo Coudet. Pero los tiempos apremiaban, el equipo no rendía y no había más margen para esperar hasta fin de año y que en cada partido de local tronara un canto crítico contra la directiva.

Por eso se aceleró el proceso para buscar a alguno disponible a la brevedad. Se evaluaron otros dos técnicos recientemente despedidos como Hernán Crespo y Eduardo Berizzo, que vienen de procesos que terminaron mal pero tienen un currículum pesado. Incluso se evaluó a Gustavo Coleoni, ex DT de Central Córdoba.

Finalmente, todo decantó en Gago,, quien ha demostrado una idea clara de juego que no ha prosperado en cuanto a resultados. Mediante redes sociales muchos hinchas ya se han manifestado preocupados por la llegada de un entrenador que ha tenido una única experiencia al frente de un club y que en esa campaña sacó solo 24 puntos de 78 posibles, es decir un 31%.

Todo, casi en el mismo mes en el que el ex volante central de Boca, Vélez y Real Madrid, entre otros, atravesó una escandalosa y mediática separación de su ex pareja, la ex tenista Gisela Dulko, en medio de rumores de infidelidad.